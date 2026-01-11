Алберт Попов остана на косъм от Топ 10

Алберт Попов се класира на 11-о място в слалома за Световната купа по ски алпийски дисциплини в швейцарския курорт Аделбоден. На едно от най-емблематичните трасета в календара българинът направи много силно състезание и остана косъм от Топ 10.

29-годишният Попов даде 12-о време в първия манш и 13-о във втория. Той завърши с комбиниран резултат от 1:52,41 мин., което го остави на 1,19 сек. зад победителя Пако Раса от Франция. За Алберт това е второто най-добро представяне през сезона след 9-ата позиция в Гургл в края на ноември.

Раса, който беше 4-ти след I манш, финишира с общо време 1:51,22 мин. и изпревари съответно с 18 и 20 стотни норвежците Атле Лие Макграт и Хенрик Кристоферсен, които допълниха призовата тройка. В Топ 5 се наредиха още бразилецът Лукас Пинейро Бротен (+0,36 сек.) и австриецът Мануел Фелер (+0,38 сек.).

За французина това е втора победа през сезона след триумфа му в Гургл и той оглави класирането за малкия Кристален глобус в слалома с 340 т. Зад него са сънародникът му Клеман Ноел с 314 и норвежецъта Тимон Хауган с 285. Алберт Попов е 18-и в дисциплината с 81 т. след добавените днес нови 24.

В генералното класиране за Световната купа лидер е швейцарецът Марко Одермат с 955 т. Втори с 538 е Лукас Пинейро Бротен, а Атле Лие Макграт е трети с 478 точки. Със своя актив българинът е на 50-а позиция.

Следващото състезание, в което Попов ще участва, е другата неделя - слаломът във Венген (Швейцария).