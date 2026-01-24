Медия без
АЕЖ: Г-н Паси, отмина времето на "Като говориш с мен, ще мълчиш!"

Журналистическата асоциация осъди поведението на бившия министър към водещата Цветанка Ризова

24 Яну. 2026Обновена
"Ами, опитайте. Имате чаша вода", казва Соломон Паси на Цветанка Ризова, когато тя посочва, че няма навика да мълчи в собственото си предаване.
С остра позиция излезе Асоциацията на европейските журналисти в България срещу поведението на бившия външен министър и председател на Атлантическия клуб Соломон Паси към водещата на предаването "Лице в лице" Цветанка Ризова.

Интервюто засяга инициативата на американския президент Доналд Тръмп за Съвет за мира, към който премиерът в оставка Росен Желязков присъедини българската държава, без да получи разрешение или дори да се консултира с Народното събрание. Този акт на Желязков получи гореща подкрепа от лидера на ДПС Делян Пеевски. Очаква се управляващите да пробват да получат ратификацията на парламента на споразумението.

 

"Пийте вода!"

В началото на разговора им, когато Ризова се опита да му задава въпроси, Паси започва да маха с ръка с викове: "Не ме прекъсвайте!". Водещата напомня, че това е разговор, а не монолог, и го пита дали лъжата, че в Ирак има ядрено оръжие, не е дискредитирала такава инициатива. "Предупредих вашата колежка, която ме покани, че моля да не ме прекъсвате", казва бившият министър от кабинета "Сакскобургготски" и, когато Ризова отвръща, че това е невъзможно, я предупреждава, че ще си тръгне.

"Нямам практика да мълча в предаването си", реагира водещата. "Ами, опитайте. Имате чаша вода", отвръща той. Тя отказва водата, Паси сам пие от чашата си и потъва в мълчание. С усилие от страна на водещата разговорът продължава.

Куриозното е, че в самото начало Паси казва колко му липсва журналистката Мария Цънцарова. Тя беше освободена от същата телевизия при обстоятелства, които провокираха протести от страна на колегите й.

 

Реакцията на АЕЖ

В позицията си асоциацията посочва, че "Паси се държа арогантно с водещата Цветанка Ризова и не ѝ позволяваше да върши работата си – да задава въпроси". "Подобно държание е не само неуважение към домакина, но принизява идеята за журналистика и журналистите, като професионалисти, които задават въпроси. Не на последно място това поведение повтаря патриархални стереотипи, при които на жените се отказва думата. Случилото се в студиото напомня за репликата "Когато говориш с мен, ще мълчиш" от филма "Дами канят" от 1980 г.", допълват от асоциацията.

Накрая в позицията се напомня спомен на бащата на Паси – философа Исак Паси, че през 1988 г. с негови колеги напускат редакцията на тогавашния вестник "Народна култура", след като главният му редактор Стефан Продев е освободен по нареждане на ЦК на БКП. Броят на вестника е претопен и издаден наново, този път без имената на напусналите журналисти. "Приликите с някои скорошни случки в българските медии са забележителни. И отново всеки има избор – от коя страна на историята да застане. Достойните се помнят дълго", завършват от АЕЖ.

 

Подкрепа от телевизията

"Неприемливо и неуважително е поведението на бившия външен министър Соломон Паси по време на участието му в предаването „Лице в лице“", реагираха с официална позиция и от bTV Media Group. От телевизията обявиха, че застават категорично зад професионализма на своите журналисти и едно от най-утвърдените им лица - Цветанка Ризова. И посочват, че форматът на всички техни актуално-публицистични предавания предполага активна роля на водещите, включително правото и задължението им да задават уточняващи и критични въпроси.

"Работата на всеки журналист е да задава въпроси, чрез които да се стигне до отговорите, които вълнуват аудиторията и обществото - това е не само основен професионален принцип и стандарт, но и негово задължение. Монологът и многократното възпрепятстване на журналиста да изпълнява своите професионални задължения не са допустими прояви в телевизионния ефир и не са в интерес на зрителя" се казва в позицията. 

"Вярваме, че уважението и професионалното поведение в ефир са споделена отговорност между журналистите и техните събеседници. Призоваваме гостите да спазват добрия тон в участията си и да се придържат към общоприетите норми на публично поведение", казаха от медията.

 

Порицание

Гергана Паси – съпругата на Соломон Паси, написа във Фейсбук, че очаква от него извинение към Цветанка Ризова. "С цялата ми обич и уважение към Соломон Паси, мисля, че тази вечер не беше уважителен към един български журналист и към една дама - Цветанка Ризова и й дължи извинение“, написа тя. Гергана Паси беше зам.-министър в кабинета "Сакскобургготски" и министър в кабинета "Станишев".

По-късно Паси отговаря на поста на съпругата си със следното: "Семейният ни принцип за отглеждане на децата: да им предадем всички прекрасни качества от майката, но нито едно от лошите на бащата!"

Ключови думи:

АЕЖ, соломон паси, Цветанка Ризова, bTV

