АЕЖ: Г-н Паси, отмина времето на "Като говориш с мен, ще мълчиш!"

АЕЖ "Ами, опитайте. Имате чаша вода", казва Соломон Паси на Цветанка Ризова, когато тя посочва, че няма навика да мълчи в собственото си предаване.

С остра позиция излезе Асоциацията на европейските журналисти в България срещу поведението на бившия външен министър и председател на Атлантическия клуб Соломон Паси към водещата на предаването "Лице в лице" Цветанка Ризова.

Интервюто засяга инициативата на американския президент Доналд Тръмп за Съвет за мира, към който премиерът в оставка Росен Желязков присъедини българската държава , без да получи разрешение или дори да се консултира с Народното събрание. Този акт на Желязков получи гореща подкрепа от лидера на ДПС Делян Пеевски. Очаква се управляващите да пробват да получат ратификацията на парламента на споразумението.

"Пийте вода!"

В началото на разговора им , когато Ризова се опита да му задава въпроси, Паси започва да маха с ръка с викове: "Не ме прекъсвайте!". Водещата напомня, че това е разговор, а не монолог, и го пита дали лъжата, че в Ирак има ядрено оръжие, не е дискредитирала такава инициатива. "Предупредих вашата колежка, която ме покани, че моля да не ме прекъсвате", казва бившият министър от кабинета "Сакскобургготски" и, когато Ризова отвръща, че това е невъзможно, я предупреждава, че ще си тръгне.

"Нямам практика да мълча в предаването си", реагира водещата. "Ами, опитайте. Имате чаша вода", отвръща той. Тя отказва водата, Паси сам пие от чашата си и потъва в мълчание. С усилие от страна на водещата разговорът продължава.

Куриозното е, че в самото начало Паси казва колко му липсва журналистката Мария Цънцарова. Тя беше освободена от същата телевизия при обстоятелства, които провокираха протести от страна на колегите й.

Реакцията на АЕЖ

В позицията си асоциацията посочва, че "Паси се държа арогантно с водещата Цветанка Ризова и не ѝ позволяваше да върши работата си – да задава въпроси". "Подобно държание е не само неуважение към домакина, но принизява идеята за журналистика и журналистите, като професионалисти, които задават въпроси. Не на последно място това поведение повтаря патриархални стереотипи, при които на жените се отказва думата. Случилото се в студиото напомня за репликата "Когато говориш с мен, ще мълчиш" от филма "Дами канят" от 1980 г.", допълват от асоциацията.

Накрая в позицията се напомня спомен на бащата на Паси – философа Исак Паси, че през 1988 г. с негови колеги напускат редакцията на тогавашния вестник "Народна култура", след като главният му редактор Стефан Продев е освободен по нареждане на ЦК на БКП. Броят на вестника е претопен и издаден наново, този път без имената на напусналите журналисти. "Приликите с някои скорошни случки в българските медии са забележителни. И отново всеки има избор – от коя страна на историята да застане. Достойните се помнят дълго", завършват от АЕЖ.

Подкрепа от телевизията

"Неприемливо и неуважително е поведението на бившия външен министър Соломон Паси по време на участието му в предаването „Лице в лице“", реагираха с официална позиция и от bTV Media Group. От телевизията обявиха, че застават категорично зад професионализма на своите журналисти и едно от най-утвърдените им лица - Цветанка Ризова. И посочват, че форматът на всички техни актуално-публицистични предавания предполага активна роля на водещите, включително правото и задължението им да задават уточняващи и критични въпроси.

"Работата на всеки журналист е да задава въпроси, чрез които да се стигне до отговорите, които вълнуват аудиторията и обществото - това е не само основен професионален принцип и стандарт, но и негово задължение. Монологът и многократното възпрепятстване на журналиста да изпълнява своите професионални задължения не са допустими прояви в телевизионния ефир и не са в интерес на зрителя" се казва в позицията.

"Вярваме, че уважението и професионалното поведение в ефир са споделена отговорност между журналистите и техните събеседници. Призоваваме гостите да спазват добрия тон в участията си и да се придържат към общоприетите норми на публично поведение", казаха от медията.

Порицание

Гергана Паси – съпругата на Соломон Паси, написа във Фейсбук, че очаква от него извинение към Цветанка Ризова. "С цялата ми обич и уважение към Соломон Паси, мисля, че тази вечер не беше уважителен към един български журналист и към една дама - Цветанка Ризова и й дължи извинение“, написа тя. Гергана Паси беше зам.-министър в кабинета "Сакскобургготски" и министър в кабинета "Станишев".

По-късно Паси отговаря на поста на съпругата си със следното: "Семейният ни принцип за отглеждане на децата: да им предадем всички прекрасни качества от майката, но нито едно от лошите на бащата!"