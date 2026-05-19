Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Въздушна заплаха парализира източна Латвия

Спряха влакове, прекратени са изпити в училища, на много места няма ток

Днес, 14:19

Движението на влаковете в източната част на Латвия беше спряно след като Националните въоръжени сили на страната обявиха потенциална заплахи за въздушното пространство. Заради това държавните зрелостни изпити, които се провеждат днес в страната за 9-и клас, бяха прекратени, съобщи министърът на образованието и науката Даце Мелбарде. 

Регистрирани са и мащабни прекъсвания на електрозахранването в източната част на Латвия, според информация на сайта на АД "Sadales tīkls". Информацията на сайта сочи, че над 1700 прекъсвания на тока са регистрирани само в община Резекне и над 1500 – около Гулбене. По налична информация на "Sadales tīkls", във вторник в 12:15 ч. е регистрирана техническа авария в електропреносната мрежа с високо напрежение 110 киловолта (kV), което е засегнало електроснабдяването на около 61 000 клиенти в общините Алуксне, Прейли, Даугавпилс, Йекабпилс, Смилтене, Сигулда, Кекава и в част от Рига. Не е ясна причината за прекъсването на електрозахранването.

Малко преди това съседна Естония съобщи, че в околностите на Тарту за първи път е свалила украински дрон-камикадзе, който навлязъл във въздушното пространство. Естония не е разрешила на Украйна да използва въздушното й пространство за атаки.

Изтребители от мисията на НАТО за охрана на въздушното пространство (Air Policing) са задействани в небето над Балтика.

Жителите на източните региони на Латвия се призовават да останат на закрито, да затворят прозорците и вратите, а при забелязване на ниско летящ, подозрителен или опасен обект – да не се приближават до него и да се обадят на телефон 112.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Латвия, Естония

Още новини по темата

Русия обяви двама естонци, поискали убежище, за луди
16 Май 2026

Премиерът и правителството на Латвия подадоха оставка
14 Май 2026

Депутат пита защо расте вносът от Естония
08 Февр. 2026

Турция ще пази Румъния и Естония от Русия с изтребители
15 Яну. 2026

Латвия построи 280 км ограда по границата с Русия
30 Дек. 2025

Естония започна да слага бункери на границата с Русия
15 Дек. 2025

Латвия ще депортира 841 руснаци
11 Окт. 2025

НАТО взема турска система за наблюдение след руските нахлувания по въздух
20 Септ. 2025

Латвия започна да депортира руски граждани
08 Септ. 2025

Швеция праща стотици затворници в Естония
04 Юни 2025

Латвия съветва гражданите как да разпознават руски шпиони
16 Май 2025

Естония забранява на 80 000 руснаци да гласуват
26 Март 2025

ЕС започна да минира границата си с Русия
24 Март 2025

В Естония учат ключова компетентност - живот

10 Февр. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За новия ВСС дяволът е в детайлите
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Някой изпада от картата - Варна
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ПП и ДБ могат да се преродят или взаимно да се изядат
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса