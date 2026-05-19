Въздушна заплаха парализира източна Латвия

Движението на влаковете в източната част на Латвия беше спряно след като Националните въоръжени сили на страната обявиха потенциална заплахи за въздушното пространство. Заради това държавните зрелостни изпити, които се провеждат днес в страната за 9-и клас, бяха прекратени, съобщи министърът на образованието и науката Даце Мелбарде.

Регистрирани са и мащабни прекъсвания на електрозахранването в източната част на Латвия, според информация на сайта на АД "Sadales tīkls". Информацията на сайта сочи, че над 1700 прекъсвания на тока са регистрирани само в община Резекне и над 1500 – около Гулбене. По налична информация на "Sadales tīkls", във вторник в 12:15 ч. е регистрирана техническа авария в електропреносната мрежа с високо напрежение 110 киловолта (kV), което е засегнало електроснабдяването на около 61 000 клиенти в общините Алуксне, Прейли, Даугавпилс, Йекабпилс, Смилтене, Сигулда, Кекава и в част от Рига. Не е ясна причината за прекъсването на електрозахранването.

Малко преди това съседна Естония съобщи, че в околностите на Тарту за първи път е свалила украински дрон-камикадзе, който навлязъл във въздушното пространство. Естония не е разрешила на Украйна да използва въздушното й пространство за атаки.

Изтребители от мисията на НАТО за охрана на въздушното пространство (Air Policing) са задействани в небето над Балтика.

Жителите на източните региони на Латвия се призовават да останат на закрито, да затворят прозорците и вратите, а при забелязване на ниско летящ, подозрителен или опасен обект – да не се приближават до него и да се обадят на телефон 112.