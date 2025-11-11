Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Урсула фон дер Лайен ще създава европейско ЦРУ

Днес, 08:14
Стопкадър от екрана

Европейската комисия, ръководена от Урсула фон дер Лайен, създава нов отдел за разузнаване, който да комбинира по-добре информацията от националните разузнавателни агенции на страните-членски на ЕС, съобщи Financial Times.

Идеята за самостоятелен разузнавателен орган произлиза от проучването, което председателят Фон дер Лайен бе възложила на бившия финландски президент Саули Нийнистьо. Докладът на Нийнистьо е насочен към подобряване на гражданската и военна готовност на Европа.​

Предложението за създаване на нова разузнавателна структура е част от по-широките усилия на Европейския съюз да подобри своята готовност, сигурност и отбрана в условията на нарастващи геополитически рискове.

Основната цел е да се комбинира и анализира по-добре информацията, идваща от националните разузнавателни служби на държавите членки, които често не желаят да споделят класифицирани данни. Отделът ще има за цел да събира собствена информация (отвъд националните данни) за външни заплахи, които са насочени срещу блока като цяло. Инициативата е отговор на нарастващите хибридни заплахи, като дезинформация, кибератаки и използване на мигрантски вълни за дестабилизация. Тя ще подпомага противодействието на шпионажа, насочен конкретно към институциите на ЕС в Брюксел.

Предложението вероятно ще предизвика спорове, тъй като някои държави членки се опасяват от централизиране на властта в Брюксел по въпроси, които традиционно са в изключителната компетентност на националните правителства. Националните агенции за сигурност често с неохота споделят класифицирана информация, което е основно предизвикателство пред ефективността на всяка обща разузнавателна структура на ЕС. По-скептични се очаква да бъдат големите държави в ЕС като Франция и Германия.

Най-вероятно новият отдел ще бъде създаден като нова дирекция или специална служба, подчинена на Генералния секретариат на Комисията. Европейската служба за външна дейност (EEAS) вече има звено за анализ на разузнавателна информация – Ситуационен център на ЕС (EU INTCEN). Новият отдел на Комисията може да бъде създаден, за да допълни, а не да дублира работата на INTCEN, като се фокусира повече върху вътрешната сигурност на ЕС и защитата на институциите от шпионаж и хибридни заплахи.

Структурата ще бъде съставена от малък брой висококвалифицирани аналитици и експерти по сигурността, които ще служат като връзка между националните разузнавателни агенции и политическото ръководство на Комисията. Отделът няма да има оперативни функции - като арести или собствени агенти. 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Урсула фон дер Лайен

Още новини по темата

Урсула фон дер Лайен оцеля след два вота на недоверие
09 Окт. 2025

Фон дер Лайен предложи нов начин за финансиране на Украйна
10 Септ. 2025

Премиерът направи пълен кръг в обясненията си за самолета на Фон дер Лайен
04 Септ. 2025

Дрон забави приземяването на самолета на президента на Литва
03 Септ. 2025

Мистерията със самолета на Урсула фон дер Лайен съвсем се заплете
02 Септ. 2025

МВР: Не става дума за кибератака при инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен

01 Септ. 2025

Фон дер Лайен: България е дала 1/3 от оръжието за Украйна
31 Авг. 2025

Фон дер Лайен пристига в България заради военната промишленост
28 Авг. 2025

България ще получи 22.3 млрд. евро от ЕС, но с много условия
31 Юли 2025

Урсула продаде на Тръмп кон за яйце

29 Юли 2025

ЕК обеща на САЩ да замени напълно руския газ с американски
28 Юли 2025

Урсула фон дер Лайен оцеля след вот на недоверие
10 Юли 2025

Съдът на ЕС: Фон дер Лайен е укрила SMS-и по "Пфайзергейт"

14 Май 2025

Фон дер Лайен предложи план за отбрана за 800 млрд. евро
04 Март 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: И осемте джуджета заживели щастливо
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Промяната" не се поддава на промяна
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън