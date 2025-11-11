Урсула фон дер Лайен ще създава европейско ЦРУ

Европейската комисия, ръководена от Урсула фон дер Лайен, създава нов отдел за разузнаване, който да комбинира по-добре информацията от националните разузнавателни агенции на страните-членски на ЕС, съобщи Financial Times.

Идеята за самостоятелен разузнавателен орган произлиза от проучването, което председателят Фон дер Лайен бе възложила на бившия финландски президент Саули Нийнистьо. Докладът на Нийнистьо е насочен към подобряване на гражданската и военна готовност на Европа.​

Предложението за създаване на нова разузнавателна структура е част от по-широките усилия на Европейския съюз да подобри своята готовност, сигурност и отбрана в условията на нарастващи геополитически рискове.

Основната цел е да се комбинира и анализира по-добре информацията, идваща от националните разузнавателни служби на държавите членки, които често не желаят да споделят класифицирани данни. Отделът ще има за цел да събира собствена информация (отвъд националните данни) за външни заплахи, които са насочени срещу блока като цяло. Инициативата е отговор на нарастващите хибридни заплахи, като дезинформация, кибератаки и използване на мигрантски вълни за дестабилизация. Тя ще подпомага противодействието на шпионажа, насочен конкретно към институциите на ЕС в Брюксел.

Предложението вероятно ще предизвика спорове, тъй като някои държави членки се опасяват от централизиране на властта в Брюксел по въпроси, които традиционно са в изключителната компетентност на националните правителства. Националните агенции за сигурност често с неохота споделят класифицирана информация, което е основно предизвикателство пред ефективността на всяка обща разузнавателна структура на ЕС. По-скептични се очаква да бъдат големите държави в ЕС като Франция и Германия.

Най-вероятно новият отдел ще бъде създаден като нова дирекция или специална служба, подчинена на Генералния секретариат на Комисията. Европейската служба за външна дейност (EEAS) вече има звено за анализ на разузнавателна информация – Ситуационен център на ЕС (EU INTCEN). Новият отдел на Комисията може да бъде създаден, за да допълни, а не да дублира работата на INTCEN, като се фокусира повече върху вътрешната сигурност на ЕС и защитата на институциите от шпионаж и хибридни заплахи.

Структурата ще бъде съставена от малък брой висококвалифицирани аналитици и експерти по сигурността, които ще служат като връзка между националните разузнавателни агенции и политическото ръководство на Комисията. Отделът няма да има оперативни функции - като арести или собствени агенти.