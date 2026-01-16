Медия без
Тръмп заяви, че сам е решил да не бомбардира Иран

16 Яну. 2026
Американският президент Доналд Тръмп заяви, че сам е решил да не бомбардира Иран. „Никой не ме е убеждавал. Аз сам се убедих“, каза президентът на САЩ, като в същото време похвали иранските власти.

„Те (иранските власти – бел. ред.) се канеха да обесят над 800 души вчера и аз много уважавам факта, че отмениха това“, добави той.

Миналата нощ се очакваше САЩ да ударят Иран. Предните дни Тръмп насърчаваше протестиращите, че "помощта за вас е на път". Днес на въпрос дали твърдението за помощта е все още актуално, Тръмп каза: "Ще видим". 

