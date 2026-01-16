Американският президент Доналд Тръмп заяви, че сам е решил да не бомбардира Иран. „Никой не ме е убеждавал. Аз сам се убедих“, каза президентът на САЩ, като в същото време похвали иранските власти.
„Те (иранските власти – бел. ред.) се канеха да обесят над 800 души вчера и аз много уважавам факта, че отмениха това“, добави той.
Reporter: Did Arab and Israeli officials convince you to not strike Iran?— Clash Report (@clashreport) 16 януари 2026 г.
Trump: Nobody convinced me. I convinced myself. pic.twitter.com/CvPQACXyIm
Миналата нощ се очакваше САЩ да ударят Иран. Предните дни Тръмп насърчаваше протестиращите, че "помощта за вас е на път". Днес на въпрос дали твърдението за помощта е все още актуално, Тръмп каза: "Ще видим".