Тръмп заплаши с още 25% мито страните, търгуващи с Иран

Доналд Тръмп обяви, че всяка страна, която прави бизнес с Иран, ще понесе допълнителна митническа ставка от 25% върху търговията си със САЩ. Митата ще се плащат всъщност от американските вносители на стоки от тези държави.

"Тази заповед е окончателна и неоспорима", добавя американският президент на профила си в своята социална мрежа Truth Social, без да предоставя допълнителни подробности.

Основните дестинации за износ на ирански стоки са Китай, Обединените арабски емирства и Индия. Иран, който е член на групата производители на петрол от ОПЕК, е изнасял продукти и стоки за 147 търговски партньори през 2022 г., според последните данни на Световната банка. В момента ислямската република е под тежки търговски санкции от страна на Вашингтон.

На уебсайта на Белия дом засега няма официална документация относно обявения от Тръмп ход.

Иран в момента е разтърсван от най-големите антиправителствени демонстрации от години. По този повод американският президент заяви, че негови емисари ще се срещнат с ирански представители, и че освен това той е във връзка и с иранската опозиция.

Техеран пък обяви, че поддържа отворени комуникационни канали със САЩ. Външният министър Абас Аракчи каза, че правителството проучва идеи, предложени от Вашингтон, въпреки че те са „несъвместими“ със заплахите на САЩ.

„Комуникацията между [специалния пратеник на САЩ Стив] Уиткоф и мен продължи преди и след протестите и все още продължава“, каза той пред телевизия "Ал Джазира".

Един от обмисляните от Тръмп варианти за отговор на смъртоносните репресии срещу протестиращите е бил въздушни удари, но „дипломацията винаги е първият вариант за президента“, заяви в понеделник прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит.

„Това, което чувате публично от иранския режим, е доста различно от посланията, които нашата администрация получава насаме, и мисля, че президентът има интерес да проучи тези послания“, добави тя.

Очаква се днес Тръмп да проведе среща с висши военни съветници, за да обсъди вариантите за Иран. Според Wall Street Journal те включват, освен военни удари, използване на кибероръжия, разширяване на санкциите и предоставяне на онлайн помощ на антиправителствени източници. Въздушни удари по военни съоръжения са силно рискови, тъй като някои от тях са в гъсто населени райони.

В интервю за CBS News, Реза Пахлави, син на последния шах на Иран, който живее в изгнание в САЩ, призова Тръмп да се намеси „по-скоро“.

От Държавния департамент на САЩ подчертаха ескалиращите протести и заявиха, че американските граждани в Иран трябва да обмислят да напуснат по суша през Армения или Турция, защото "са изложени на значителен риск от разпит, арест и задържане в Иран“.

Базираната в САЩ група за правата на човека HRANA заяви, че до понеделник през нощта е потвърдила смъртта на 646 души - 505 протестиращи, 113 военни и служители по сигурността и 7 минувачи. Проучват се и още 579 съобщени смъртни случая. От началото на протестите на 28 декември са арестувани 10 721 души, съобщи още HRANA.