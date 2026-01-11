САЩ и Иран си разменят закани за военни удари

Снимката на иранка, която пали цигара от портрета на иранския аятолах, е направена в Канада.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разглежда варианти за нанасяне на удари по Иран, съобщи The New York Times. „През последните дни на президента Тръмп бяха представени нови варианти за военни удари по Иран, тъй като той оценява възможността да реализира заплахата си да атакува страната в отговор на разгонването на протестиращите“, пише изданието, позовавайки се на няколко американски служители.

Според вестника, окончателно решение все още не е взето.

Иран обяви, че ще отговори на евентуалните американски удари. "Иран ще нанесе удари по Израел и военните бази на САЩ в региона в случай на атака от страна на Вашингтон", заяви председателят на парламента на републиката Мохамад-Багер Галибаф.

Масовите протести в 180 ирански града продължават. Страната вече 60 часа живее без интернет, съобщава службата за мониторинг NetBlocks.

Иранските протести получават подкрепа в различни градове на Западна Европа и Северна Америка.

Хиляди хора излязоха по улиците на Техеран и други големи ирански градове през уикенда, въпреки заплахите от страна на властите. Демонстрантите скандираха „Смърт на Хаменей“ и „Да живее шахът“, показват видеоклипове, достигнали до световните медии чрез сателитни връзки и социални мрежи. От началото на вълната от протести са регистрирани над 570 демонстрации във всички 31 провинции на страната. Протести има и в Машхад – родния град на върховния лидер Али Хаменей.

Иранските власти реагират с все по-остра репресия. Главният прокурор на страната предупреди, че всеки, който участва или дори подпомага протестите, може да бъде обвинен като „враг на Бога“ – престъпление, за което в Иран се предвижда смъртно наказание. Един от протестиращите в Техеран каза пред Guardian, че „снайперисти са разположени по покривите“ и че „стотици тела“ са били видени по улиците. Тези твърдения не могат да бъдат независимо потвърдени заради прекъснатите комуникации.

Според Human Rights Activists News Agency най-малко 116 души са били убити досега, а над 2600 са задържани. Нобеловата лауреатка Ширин Ебади предупреди, че режимът може да подготвя „масово клане под прикритието на комуникационна блокада“. Тя съобщи за стотици пациенти с прострелни и очни травми в болници в Техеран.