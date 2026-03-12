Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Терорист атакува синагога в САЩ

12 Март 2026
BGNES/EPA

Въоръжен мъж се вряза с автомобил в реформистката синагога „Темпъл Израел“ в Уест Блумфийлд. Инцидентът, започнал около 12:30 ч. местно време, завърши със смъртта на нападателя след престрелка с охраната на храма.

Началникът на полицията в Уест Блумфийлд Дейл Йънг заяви, че заподозреният е „пробил сградата“ и „влязъл през вратите с автомобил“, като записите от видеонаблюдението показват как превозното средство „се движи целенасочено по коридора“. Нападателят е излязъл от колата с пушка и охраната вътре в синагогата е „влязла в престрелка" с него. Властите заявиха, че има двама ранени, освен убития терорист. Превозното средство се е запалило вътре в сградата. Тялото на заподозрения е силно изгоряло.

Разследващите все още проверяват автомобила и сградата за евентуални експлозиви и установяват дали е имало съучастници. ФБР ще поеме ръководството на разследването.

Полицията в Блумфийлд потвърди, че училищата в района са поставени под блокада като предпазна мярка. Полицията в съседния град Ан Арбър също обяви, че засилва патрулите около местните молитвени домове и училища. „Молим гражданите да стоят далеч от района, за да позволят на полицията да действа“, се казва в изявление на щатската полиция.

Президентът Доналд Тръмп е бил информиран за нападението в синагогата „Темпъл Израел“ в Уест Блумфийлд, Мичиган, според прессекретаря на Белия дом Каролин Ливит. „Президентът е запознат със стрелбата в Мичиган“, каза Ливит пред Fox News. В същото време главният прокурор Пам Бонди заяви, че федерални агенти оказват съдействие на местните власти на мястото на инцидента. 

Кметът на Ню Йорк, Зохран Мамдани, осъди нападението срещу „Темпъл Израел“ в Уест Блумфийлд, Мичиган, наричайки го акт на „антисемитско насилие“. „Нападението срещу 'Темпъл Израел' в Уест Блумфийлд, Мичиган, е ужасяващо“, написа Мамдани в X. „Мислите ми са с конгрегацията и всички, които са разтърсени от този акт на антисемитско насилие.“ Мамдани заяви, че като предпазна мярка полицейското управление на Ню Йорк (NYPD) ще продължи да разполага засилени патрули около еврейски религиозни и културни институции в петте района на града. 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

САЩ, синагога

Още новини по темата

Запрянов: Гърция включи "Пейтриът" и покри България
11 Март 2026

САЩ разполагат в Румъния изтребители и военни заради Иран
11 Март 2026

Армията на САЩ унищожи 16 кораба за полагане на мини в Ормузкия проток
11 Март 2026

Пентагонът разреши продажбата на ракети за България за над $ 600 млн.
08 Март 2026

Черен дъжд пада върху Техеран след удари по рафинерии
08 Март 2026

"Катюши" летят към посолството на САЩ в Багдад
07 Март 2026

Иран пак стреля по самолетоносача "Ейбрахам Линкълн".

07 Март 2026

Напрежението между Мадрид и Вашингтон расте
05 Март 2026

Еквадор започна операция със САЩ срещу наркокартелите
04 Март 2026

Ирански дрон удари консулството на САЩ в Дубай
03 Март 2026

Атака на Израел прекъсна гласуването за наследник на Хаменей
03 Март 2026

Зеленски дава уроци на Близкия Изток за справяне с дронове Shahed
03 Март 2026

Три американски F-15E се разбиха след "приятелски огън" в Кувейт
02 Март 2026

МВР затяга охраната на летища и обекти с американско и израелско присъствие
02 Март 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ах, този прогресивен Румен Радев!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов играе двойна игра със служебния кабинет
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?