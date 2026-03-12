Терорист атакува синагога в САЩ

Въоръжен мъж се вряза с автомобил в реформистката синагога „Темпъл Израел“ в Уест Блумфийлд. Инцидентът, започнал около 12:30 ч. местно време, завърши със смъртта на нападателя след престрелка с охраната на храма.

Началникът на полицията в Уест Блумфийлд Дейл Йънг заяви, че заподозреният е „пробил сградата“ и „влязъл през вратите с автомобил“, като записите от видеонаблюдението показват как превозното средство „се движи целенасочено по коридора“. Нападателят е излязъл от колата с пушка и охраната вътре в синагогата е „влязла в престрелка" с него. Властите заявиха, че има двама ранени, освен убития терорист. Превозното средство се е запалило вътре в сградата. Тялото на заподозрения е силно изгоряло.

Разследващите все още проверяват автомобила и сградата за евентуални експлозиви и установяват дали е имало съучастници. ФБР ще поеме ръководството на разследването.

Полицията в Блумфийлд потвърди, че училищата в района са поставени под блокада като предпазна мярка. Полицията в съседния град Ан Арбър също обяви, че засилва патрулите около местните молитвени домове и училища. „Молим гражданите да стоят далеч от района, за да позволят на полицията да действа“, се казва в изявление на щатската полиция.

Президентът Доналд Тръмп е бил информиран за нападението в синагогата „Темпъл Израел“ в Уест Блумфийлд, Мичиган, според прессекретаря на Белия дом Каролин Ливит. „Президентът е запознат със стрелбата в Мичиган“, каза Ливит пред Fox News. В същото време главният прокурор Пам Бонди заяви, че федерални агенти оказват съдействие на местните власти на мястото на инцидента.

Кметът на Ню Йорк, Зохран Мамдани, осъди нападението срещу „Темпъл Израел“ в Уест Блумфийлд, Мичиган, наричайки го акт на „антисемитско насилие“. „Нападението срещу 'Темпъл Израел' в Уест Блумфийлд, Мичиган, е ужасяващо“, написа Мамдани в X. „Мислите ми са с конгрегацията и всички, които са разтърсени от този акт на антисемитско насилие.“ Мамдани заяви, че като предпазна мярка полицейското управление на Ню Йорк (NYPD) ще продължи да разполага засилени патрули около еврейски религиозни и културни институции в петте района на града.



