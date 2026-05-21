Шпионски скандал разтресе Скопие

Мащабен шпионски и политически скандал се разиграва около кабинета на президента на Северна Македония - Гордана Силяновска-Давкова.

Аферата стана публично достояние след журналистическо разследване на изданието „Слободен печат“, което разкри съществуването на анонимен сигнал, подаден от група служители на македонското МВР до Прокуратурата за борба с организираната престъпност и корупцията.

В центъра на скандала е IT администратор в президентския кабинет, за когото има сериозни подозрения, че е свързан с чуждо разузнаване. Служителят е бил командирован в президентството от друга институция.

Засилват се спекулациите за коя чуждестранна служба е била предназначената информацията от висок национален интерес. Различни източници споменават, че става дума за страна извън НАТО.

Според разследването, в края на 2025 г. IT администраторът неоторизирано е копирал, шифровал (криптирал) и съхранявал масиви от чувствителни държавни данни, които е подготвял за предаване на чужди разузнавателни служби. Подозренията са, че в аферата може да са замесени и други служители от администрацията на президента и Агенцията за разузнаване.

Случаят предизвика остро напрежение между прокуратурата и МВР. Прокуратурата потвърди, че води предварително производство още от декември 2025 г., иззети са компютри и телефони, но МВР драстично бави анализ на устройствата. Прокурорите са поискали записите от охранителните камери в президентството за критичния период. От кабинета на Силяновска са отговорили, че нямат копия, тъй като поддръжката на системата е отговорност на МВР. От своя страна, вътрешното министерство все още не е предало видеозаписите на разследващите, което засилва съмненията за умишлен саботаж или опит за прикриване на следи.

Скандалът бързо придоби политически характер и доведе до размяна на тежки реплики. Премиерът Християн Мицкоски реагира много остро, като отказа да коментира детайли и нарече замесените лица „шпионска измет“ и „гризачи“. Той обвини прокуратурата, че умишлено създава паника в обществото и че тези структури са остатъци от кабинетите на бивши политици.

Президентът Гордана Силяновска-Давкова заяви, че е „объркана“ от отговорите на прокуратурата. Опозицията (СДСМ), в лицето на бившия вътрешен министър Оливер Спасовски, алармира, че случаят нанася жесток удар по международния авторитет на Северна Македония и подкопава доверието на съюзниците в НАТО, тъй като в президентската институция редовно се борави с топ секретна информация на Алианса.