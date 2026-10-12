САЩ, България и още 27 държави се заканиха на Иран

ЕПА/БГНЕС Лондон смята, че плана за нападение над британската военна база е ръководен от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция

САЩ и техни съюзници, включително Великобритания, Австралия, Канада, Франция, Германия, в понеделник отправиха предупреждение към Иран да се въздържа от враждебни действия, след като британският премиер Анди Бърнам заяви, че е „много вероятно“ предизвикалият сериозни опасения предполагаем план за нападение срещу авиобазата на Кралските военновъздушни сили „Феърфорд“ във Великобритания да е бил координиран в Иран и че почти сигурно е бил ръководен от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), предаде Франс прес, цитирана от БТА.

САЩ изтеглиха бомбардировачите B-1 от застрашената британска база САЩ изтеглиха своите бомбардировачи B-1B Lancer от военновъздушната база "Феърфорд" във Великобритания седмица след ареста на няколко мъже по подозрение в подготовка на терористични действия, съобщи представител на Пентагона, цитиран от "Ройтерс" и "Асошиейтед прес".

„Всеки опит от страна на Иран да заплашва, заглушава, сплашва, тормози, наранява или принуждава хора на нашите територии чрез посредници или каквито и да било други начини е неприемливо“, се казва в съвместното изявление на външните министри на 29 страни, публикувано от Държавния департамент на САЩ и британското външно министерство.

Министрите на външните работи на Австралия, Австрия, Белгия, България, Канада, Хърватия, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Нова Зеландия, Норвегия, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Великобритания и САЩ осъждат по най-категоричен начин употребата от страна на Иран на атаки с насилие, включително действията, свързани със заговор за убийства, палежи, саботажи, кибератаки и други хибридни дейности срещу нас и нашите партньори, пише още в декларацията.

"Терористите" от британската база може би са крадци на гориво Петимата мъже, задържани край британската военновъздушна база RAF Fairford по подозрение, че са подготвяли терористичен акт, може да се окажат обикновени крадци на бензин. Петимата бяха пуснати под гаранция.

Признаваме заключението на Великобритания, че Иран участва в случая във военновъздушната база „Феърфорд“ на 27 септември, пишат страните. Великобритания също така заключи, че този случай демонстрира продължаващата готовност на КГИР да разширява враждебната си дейност извън границите си чрез тайни мрежи и посредници.

Това се случва на фона на неотдавнашната вълна от атаки в цяла Европа, насочени срещу еврейски общности, ирански журналисти и американски интереси, за които отговорност пое организацията „Харакат Ашаб ал Ямин ал Исламия“, се казва в декларацията.