САЩ спешно изключиха Куба от възможни руски доставки на петрол

Москва се опита да спаси острова от енергийната криза с два танкера с петрол

20 Март 2026
Не е ясно дали танкерите ще успеят да стигнат до Куба

Министерството на финансите на САЩ спешно внесе Куба в списъка със страните, на които е забранено да се продава руски петрол. Това се случи, след като Русия изпрати два танкера с петрол към острова, който се сблъсква с енергийна криза заради американската блокада.

Измененията са внесени в лиценза за продажбата на руски нефт, натоварен на танкери преди 12 март, който САЩ издадоха миналата седмица. Сега в документа е изрично уточнено, че това не се отнася до сделки с участието или по законите на Куба, Иран, Северна Корея и анексираните от Русия украински региони.

Руският танкер "Анатолий Колодкин", който напусна пристанището Приморск на 8 март, превозва 728 000 барела петрол. Пристигането му в Куба се очаква в началото на април. The Insider написа, че „Анатолий Колодкин“ е част от „сенчестия руски флот". Той е обект на санкции от няколко държави (включително САЩ) и ЕС.

Танкерът мина през Ла Манша, съпроводен от руски военен кораб, но след излизането му в Атлантическия океан военният екскорт бе прекратен, съобщи британският флот.

Обемът петрол, превозван от "Анатолий Колодкин" ще стигне за обезпечаването на Куба с енергоносители за няколко седмици, пише NYT. Но доставките не могат веднага да влязат в действия - ще са нужни поне 20-30 дни за преработката им, обясни пред Bloomberg изследователят на Енергийния институт на Тексаския университет Хорхе Пиньон.

И втори танкер се беше отправил към Куба. Танкерът Sea Horse, плаващ под флага на Хонконг, който превозва приблизително 27 000 тона руски газ, специално промени курса си, за да се отправи към Хавана. TankerTrackers показва, че се очаква корабът да пристигне на острова през следващите дни. Според Kpler, на 25 февруари корабът е изключил AIS сигнала си, докато е бил на 560 морски мили югоизточно от Бахамите, и го е включил отново на 17 март, продължавайки към Карибите.

Куба се нуждае от приблизително 100 000 барела петрол на ден, но местното производство покрива само около 40% от нуждите ѝ. Недостигът на гориво вече доведе до масови изключвания на електрозахранването и хуманитарни проблеми.

Поради петролната блокада, запасите от гориво на Куба бързо се изчерпват и страната преживява една от най-дълбоките кризи в историята си. Редовните прекъсвания на електрозахранването са се превърнали в норма, а наскоро пълен срив в електропреносната мрежа остави целия остров без ток. Куба обяви, че не е в състояние да извършва дори операции в болниците.

Американският президент Доналд Тръмп заяви тази седмица, че за него би било „чест“ да поеме контрола над Куба. Според „Ню Йорк Таймс“ САЩ обмислят да заменят кубинския президент Мигел Диас-Канел. Източници смятат, че този подход е в съответствие със стратегията на Белия дом да не променя режимите, а по-скоро да ги прави управляеми.

Според Bloomberg администрацията на Тръмп е във връзка и с Раул Гилермо Родригес Кастро, внук на Раул Кастро и офицер в кубинското Министерство на вътрешните работи, който има влияние във военните кръгове и може да се разглежда като по-прагматичен кандидат за реформи. Сред исканията на САЩ са не само смяна на политическото ръководство, но и освобождаването на политически затворници и отваряне на икономиката за американски бизнес.

