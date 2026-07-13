Рекордните жеги са взели над 10 000 жертви в Европа

Над 10 000 смъртни случая в повече от обичайното за периода са регистрирани в Европа по време на рекордната гореща вълна, обхванала континента в края на юни. Това предаде Ройтерс, като се позова на официални данни от EuroMOMO – мрежа за наблюдение на смъртността, подкрепяна от Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията и Световната здравна организация.

Голяма част от починалите – над 9000 души – са на възраст на и над 65 години. Екстремните горещини могат да бъдат фатални, тъй като предизвикват топлинен удар или усложняват съществуващи сърдечно-съдови и респираторни заболявания, което прави възрастните хора изключително уязвими, допълва агенцията.

"Подобен скок в смъртността по това време на годината е необичаен. Стойностите са наистина стряскащи", коментира Ласе Вестергаард, главен лекар в датския Държавен серумен институт, който координира дейността на EuroMOMO. "Трудно е този голям брой смъртни случаи над обичайната норма да се обясни с каквото и да било друго, освен с екстремните горещини", допълни той.

Обобщените данни от 27 европейски държави отчитат общата смъртност над нормите, а не само случаите, свързани директно с жегите. Статистиката обхваща седмицата от 22 до 28 юни, когато горещата вълна достигна своя пик във Франция, Испания, Великобритания и други страни. Учените обаче подчертават, че няма други известни значими фактори – като например нови вълни от Ковид-19 – които биха могли да обяснят резкия скок от 10 650 допълнителни смъртни случая през въпросната седмица, отбелязва Ройтерс.

За разлика от този пик, общата смъртност в същите европейски страни през предходните осем седмици е била средно с около 500 случая на седмица под обичайните нива. Очаква се данните на EuroMOMO да бъдат прецизирани през следващите седмици с постъпването на нова и по-пълна информация.

Екстремните жеги в края на юни доведоха до сривове в електрозахранването, затваряне на училища и счупиха температурни рекорди във Франция, Испания и Великобритания.

EuroMOMO не публикува данни за отклоненията в смъртността за всяка страна поотделно, но отбелязва, че Франция и Белгия са единствените две държави в Европа, регистрирали "изключително висок брой" смъртни случаи над обичайното през последната седмица на юни. Според белгийския Национален институт по обществено здраве Sciensano смъртността в страната по време на тази гореща вълна е била най-високата, откакто започва да се води тази статистика през 2000 г.

Според научно изследване в Англия и Уелс около 2700 души са починали заради жегите по време на горещите вълни през май и юни. От тези смъртни случаи 42 на сто се дължат на допълнителното повишаване на температурите в резултат на глобалното затопляне, показват съвместните заключения на лондонския Импириъл колидж, Метеорологичната служба на Великобритания и Лондонското училище по хигиена и тропическа медицина.

По думите на учените горещата вълна от края на юни би била "практически невъзможна" без предизвиканите от човешката дейност климатични промени, които правят тези явления все по-чести и интензивни.