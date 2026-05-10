Пхенян ще нанесе ядрен удар при покушение срещу Ким

Днес, 11:12
BGNES/EPA

Северна Корея промени конституцията си, като задължи армията да нанесе ядрен удар, ако Ким Чен Ун бъде убит от чуждестранен противник.

Промяната беше направена, след като Али Хаменей, върховният лидер на Иран, и много от неговите най-близки съветници бяха убити при удари в началото на съвместните атаки на САЩ и Израел срещу режима в Техеран.

Ревизията беше приета на първата сесия на 15-ото Върховно народно събрание, което беше открито още през март в Пхенян, но бе оповестена публично сега. Ким има командването над ядрените сили на Севера, а промените кодифицират процедурите за ответни атаки в случай, че той бъде изведен от строя или убит.

Ревизираният член гласи: „Ако системата за командване и контрол над държавните ядрени сили бъде поставена в опасност от атаки на враждебни сили... ядрен удар се нанася автоматично и незабавно.“

Атака, предназначена да елиминира Ким и неговия непосредствен кръг, би била много по-трудна за изпълнение от атаките в Иран, смятат експерти.

Границите на Северна Корея са практически запечатани, а малкото чуждестранни дипломати, хуманитарни работници и бизнесмени от „приятелски“ държави, които влизат в страната, са под строго наблюдение. Това прави невъзможно получаването на агентурно разузнаване, което беше от решаващо значение за успеха на атаката в Иран.

Известно е, че Ким се страхува за личната си сигурност и винаги е придружаван от бодигардове. Той избягва да лети и обикновено използва тежко брониран влак за пътуване.

Въпреки предложенията за мир от южнокорейското правителство, Северът многократно определя Сеул като свой основен противник и наскоро премахна дългогодишните препратки към обединението на Корея от своята конституция.

