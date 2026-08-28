Норвежкият крал Харалд V почина

Норвежкият крал Харалд V, най-възрастният действащ монарх в Европа, почина днес на 89-годишна възраст, предаде АФП.

На 27 август от двореца съобщиха, че монархът е в изключително тежко състояние. Харалд бе хоспитализиран по-рано през седмицата заради заболяване на кръвта. Той се качва на норвежкия престол през 1991 г. През последните години страда от редица здравословни проблеми, заради които му е поставен пейсмейкър.

Новият крал на Норвегия ще бъде Хокон VIII, единственият син на Харалд V и кралица Соня Харалдсен.

Би Би Си пише, че след 35 години на трона, крал Харалд ще бъде запомнен като популярна и реформаторска фигура, която модернизира монархията и къса с традицията, като се жени за обикновена гражданка. Наблюдатели на кралското семейство казват, че Харалд е бил земен, уважаван и обичан, описвайки го като "крал на народа". През последните години Харалд и семейството му се сблъскват не само със здравословни проблеми, но и със скандали, особено заради връзката на снаха му Мете-Марит с Джефри Епстийн и делата срещу сина ѝ Мариус Борг Хойби за изнасилване.

Харалд е роден на 21 февруари 1937 г. в имението Скаугум близо до Осло. Той е само на три години, когато Хитлер нахлува в Норвегия в началото на Втората световна война.

Майката на Харалд бяга с децата си през границата в Швеция, след което пътуват до САЩ по покана на президента Франклин Д. Рузвелт. За тази част от живота на семейството на крал Харалд е създаден сериалът "Отвъд Атлантика".

Принц Харалд се завръща в Норвегия в края на войната, завършва училище и минава задължителна военна служба. Той става престолонаследник през 1957 г. и учи социални науки, история и икономика в колежа Балиол в Оксфорд от 1960 до 1962 г. На парти среща богаташката дъщеря Соня Харалдсен, но престолонаследникът трябва да чака девет години, преди да му бъде позволено да се ожени за нея. Баща му крал Олав винаги се е надявал, че синът му ще се ожени за европейска принцеса. В крайна сметка той казва на баща си, че ако не може да се ожени за Соня, никога няма да сключи брак. Баща му най-накрая дава съгласието си и двойката се жени в катедралата в Осло на 29 август 1968 г.

През 2016 г. кралят отново попада в окото на бурята, като произнася пламенна реч в подкрепа на религиозната търпимост, етническа принадлежност и сексуална ориентация. Той казва, че норвежците са от "Афганистан, Пакистан и Полша, от Швеция, Сомалия и Сирия, те вярват в Бог, Аллах, Вселената и в нищо и са момичета, които обичат момичета, момчета, които обичат момчета, и момичета и момчета, които се обичат".

Кралят е бил и запален спортист и природозащитник - един от инициаторите на норвежкия клон на Световния фонд за природата (WWF), на който е президент в продължение на 20 години. Крал Харалд е имал слава на опитен ветроходец и е представял Норвегия три пъти на Олимпийските игри, а през 2022 г. обяви състезателната си кариера за приключила.

Когато престолонаследникът Хокон се жени за Мете-Марит през 2001 г., кралят и кралицата приветстват четиригодишния ѝ син от предишна връзка. Мариус Борг Хойби е третиран като член на семейството, но по-късно кралският дом подчертава, че той никога не е бил с кралска кръв. Дъщерята на краля принцеса Марта Луиза пък първоначално се омъжва за норвежки писател, а след това се омъжва повторно през 2024 г. за американски самопровъзгласил се шаман. Бизнес дейностите на двойката в крайна сметка водят до прекратяване на кралските задължения на Марта Луиза.