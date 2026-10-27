Над 75% от европейските пилоти са заспивали неволно по време на полет

Pixabay Резултатите не доказват, че по време на полет се е случвало и двамата пилоти да заспят едновременно, нито че самолетът е останало без бдителен пилот.

Повече от 75% от европейските пилоти, участвали в ново проучване, съобщават, че през последните четири седмици са преживели поне един епизод на "микросън" в пилотската кабина. Резултатите са основани на проучване сред близо 7200 капитани и първи офицери, проведено от Европейската асоциация на пилотите (ECA). Те включват данни за пилоти, които съобщават за твърде малко време за почивка, натиск за удължаване на работното време и опасения, че могат да бъдат санкционирани, ако признаят, че не са в състояние да изпълняват полети.

Проучването разглежда отговорите на пилоти от 32 държави и е проведено през август 2026 г. Пилотите са отговаряли на въпроси за опита им, свързан с умората, работните графици и системите за докладване. Проучването включва подробни данни за страните, които участват с над 100 души. Отговорите от пилоти, базирани в държави с по-малко от 100 участници, са обединени в категорията "Други". В тази категория се намира и България, тъй като е участвала в проучването с 30 пилоти.

Резултатите не доказват, че по време на полет се е случвало и двамата пилоти да заспят едновременно, нито че самолетът е останало без бдителен пилот. И въпреки това 76,8% от анкетираните съобщават за поне един епизод на "микросън" (краткотрайно неволно заспиване) по време на управление на въздухоплавателно средство през последните четири седмици. 24,7% съобщават за пет или повече такива епизода през същия период. 38,8% посочват, че обикновено не разполагат с достатъчно време за почивка между работните смени, за да се възстановят от умората. 52% споделят, че през последните три месеца са изпълнявали полети, за които е трябвало да съобщят, че са твърде уморени.

Пилотите в белгийски, норвежки, френски и нидерландски авиокомпании най-често посочват, че изпълняват полети въпреки умората, защото не искат да създават неудобства на работното място. Пилотите, които летят за финландски и испански авиокомпании, най-често изтъкват загубата на възнаграждение като причина да не споделят, че са уморени, докато пилотите на шведски авиокомпании посочват, че не желаят да привличат внимание към себе си.

Пилотите, работещи за ирландски и малтийски авиокомпании, най-често посочват, че се опасяват от негативна реакция от страна на ръководството (съответно 75,1% и 73,3%), докато при пилотите на нидерландски авиокомпании този дял е най-малък (16,3%), следвани от тези на белгийски (21,0%) и финландски (23,6%) авиокомпании. Опасения, свързани със загуба на възнаграждение, са посочени от повече от една трета от пилотите, летящи за финландски (43,8%), испански (42,8%), френски (39,6%), португалски (39,4%) и италиански (35,9%) авиокомпании, както и от тези в категорията "Други" (36,9%).

От последното проучване на Европейската асоциация на пилотите през 2023 г. насам нито един от аспектите, обхванати в изследването, не показва значително подобрение в управлението на риска от умора в авиокомпаниите, показва опитът на европейските пилоти.