Скъпите горива вещаят години на трудности за авиокомпаниите

Pixabay Пътниците няма да приемат по-високи цени, макар че такива се налагат заради поскъпването на горивата.

Авиокомпаниите се подготвят за години на трудности, породени от нарастващите опасения, че клиентите няма да приемат нови увеличения на цените – стъпка, необходима за компенсиране на рязко скочилите разходи за гориво, предупреждават ръководители в сектора, цитирани от "Файненшъл таймс".

Представители на ръководствата авиокомпаниите заявиха пред американското издание, че по-високите разходи за авиационно гориво след войната в Иран са "новата нормалност". Това ще принуди индустрията отново да повиши цените на билетите, да ограничи плановете си за дългосрочен растеж и да намали броя на самолетите в експлоатация, предава БНР.

Тези предупреждения са сигнал за засилващ се песимизъм сред авиопревозвачите, които са се надявали, че разходите за енергия ще започнат да спадат след първоначалния скок, предизвикан от затварянето на Ормузкия проток. Лидерите в бранша вече смятат, че цените на горивата ще останат високи за по-дълъг период, което ще постави индустрията под натиск от две страни, особено ако потребителското търсене започне да отслабва.

Редица ръководители на авиокомпании споделиха пред "Файненшъл таймс", че очакват плановете за дългосрочен растеж да бъдат свити. Опасенията са, че по-високата инфлация, произтичаща от геополитическите сътресения, може да ограничи бюджетите на домакинствата и да подкопае търсенето, което в момента поддържа индустрията. Актуалните данни обаче показват, че пътниците летят повече, а не по-малко, въпреки затварянето на въздушното пространство над Персийския залив, което доведе до месеци наред смущения в пътуванията.