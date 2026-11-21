44-годишният Ел Чапо Исидро (Меса Флорес) е сред най-издирваните наркобосове в света. Бе арестуван на 20 ноември

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В мексиканския град Гуасаве, щата Синалоа, на 20 ноември мексиканските специални части задържаха наркобарона и лидер на картела Guasave Фаусто Исидро Меса Флорес, известен като Ел Чапо Исидро. Това съобщава изданието Excelsior, позовавайки се на Министерството на националната отбрана на Мексико (Defensa).

Операцията по задържането на Фаусто Исидро Меса Флорес е проведена в община Гуасаве, където се намира основната база на неговата престъпна групировка, в координация с американските разузнавателни служби.

В нея са участвали специални подразделения на Националната гвардия и мексиканската армия, както и военнослужещи, прикрепени към Службата за обществена сигурност на щата Синалоа.

Освен Ел Чапо Исидро са задържани още двама души - Герман Н., известен с прякора „Серафин“, смятан за втория човек в престъпната организация, и Хосе Н., който е отговарял за финансите ѝ.

След арестите в Гуасаве избухнаха въоръжени сблъсъци. Властите на щата Синалоа официално потвърдиха провеждането на военна операция за възстановяване на реда, след като бойци на картела нападнали силите за сигурност.

Медиите съобщават за престрелки, подпалени камиони и блокирани пътища. Над града кръжат хеликоптери.

Заради насилието е бил прекъснат и бейзболен мач. Зрителите напускали трибуните под звуците на изстрели.

44-годишният Фаусто Исидро Меса Флорес, по-известен като Ел Чапо Исидро, оглавява престъпната организация Los Mazatlecos (Meza-Flores), известна още като картела Guasave.

Групировката възниква от въоръженото крило на организацията Beltrán Leyva след разрива ѝ с картела Sinaloa през 2008 г.

Los Mazatlecos се занимава с производство и контрабанда на кокаин, метамфетамин, хероин, фентанил и марихуана. Същевременно организацията си сътрудничи с Los Mayos - една от най-големите фракции на картела Sinaloa.

През февруари 2025 г. ФБР включи Меса Флорес в списъка на десетте най-издирвани престъпници.

САЩ обявиха награда до 5 милиона долара за информация, която би довела до неговото залавяне.

Обвинения за наркотрафик са му били повдигнати в американски съдилища през 2012 и 2019 г.

Ел Чапо Исидро (Меса Флорес) няма връзка с Хоакин „Ел Чапо“ Гусман - основателя на картела Синалоа, който от 2019 г. излежава доживотна присъда в Съединените щати.