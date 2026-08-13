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Бивш мексикански губернатор е обвинен в изчезването на 43 студенти

Те са били предадени на престъпната групировка "Герерос Унидос"

Днес, 14:45
Полицейски служители охраняват превозните средства, с които Анхел Агире е бил откаран във Федералния център за социална реинтеграция № 1 Алтиплано в Алмолоя де Хуарес, Мексико.
ЕПА/БГНЕС
Полицейски служители охраняват превозните средства, с които Анхел Агире е бил откаран във Федералния център за социална реинтеграция № 1 Алтиплано в Алмолоя де Хуарес, Мексико.

Бившият губернатор на щата Гереро в Мексико Анхел Агире е официално обвинен за участие в изчезването на 43 студенти през 2014 г. Този случай е в символ на бруталното картелно насилие в страната и безнаказаността на правителството, отбелязва "Гардиън".

Анхел Агире, който беше арестуван миналата седмица, е обвинен е във възпрепятстване на правосъдието, след като е наредил унищожаването на записи от охранителни камери, които са съдържали информация за случилото се със студентите от учителския колеж в Айоцинапа в нощта на 26 септември 2014 г.

В сряда съдия постанови, че главният прокурор на Мексико е представил достатъчно доказателства, за да бъде повдигнато официално обвинение срещу Агире в насилствено изчезване, и разпореди той да остане в затвор с максимална сигурност в очакване на съдебния процес. 

През септември 2014 г. 43 младежи, които са следвали в колеж за подготовка на учители в Айотсинапа, изчезват в района на град Игуала. Те са пътували с автобуси към столицата, за да участват в протест срещу дискриминационни практики при назначаването на педагози, припомня БТА, като се позовава на "Ройтерс". Делото по тежкия тежкия криминален случай е белязано от грешки и вмешателство.

В хода на международно разследване е установено, че младежите са били преследвани от корумпирани полицейски служители. Смята се, че полицаите са спрели автобусите и по някаква причина са предали студентите на членове на престъпната групировка "Герерос Унидос". До момента са открити и идентифицирани части от кости на едва трима от изчезналите младежи.

През 2022 г. комисия класифицира деянието като държавно престъпление поради предполагаемото участие на властите и силите за сигурност. 

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Мексико, отвличане

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