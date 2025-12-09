Медия без
Литва обяви извънредно положение заради балоните от Беларус

Днес, 11:48

Литва обяви извънредно положение заради заплахата за обществената безопасност от контрабандни балони, навлизащи във въздушното ѝ пространство от Беларус, предаде Ройтерс. 

Балтийската република обвинява съседната страна, че позволява на контрабандистите да използват метеорологични балони за пренасянето на контрабандни цигари през границата, което неведнъж е принуждавало летището във Вилнюс да преустанови работата си, нарушавайки въздушния трафик.  

"Извънредното положение се обявява не само поради прекъсвания в гражданската авиация, но и поради интересите на националната сигурност", заяви литовският министър на вътрешните работи Владислав Кондратович на правителствено заседание, което бе предавано на живо. 

Извънредното положение предоставя по-голяма оперативна свобода на военните, като им позволява да действат в координация с полицията или самостоятелно, добави Кондратович, без да даде повече подробности. Не стана ясно веднага колко дълго ще останат в сила извънредните мерки. 

Беларус, който позволи на руските сили да използват територията ѝ за плацдарм при нахлуването в Украйна през 2022 г., отрече да носи отговорност за балоните и обвини Литва в провокации, включително пускането на безпилотен летателен апарат, който да разпръсне "екстремистки материали", отбелязва Ройтерс, цитиран от БТА.

Литва, която членува в НАТО и Европейския съюз, а някога бе част от Съветския съюз, отхвърли твърденията като неверни. 

На 1 декември председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че ситуацията на границата "се влошава" и определи нахлуването на балони в литовското въздушно пространство като "хибридна атака" от страна на Беларус, която е "напълно неприемлива". 

През 2021 г. Литва също обяви извънредно положение по граничния с Беларус район поради това, което определи като незаконна миграционна вълна към балтийската страна. На следващата година Вилнюс обяви извънредно положение след руската инвазия в Украйна - тогава Литва ограничи свободата на словото, за да ограничи потенциалната руска пропаганда. 

