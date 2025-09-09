Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Израел атакува столицата на Катар

Операцията, насочена срещу ръководството на "Хамас", е била разрешена лично от Тръмп

09 Септ. 2025Обновена

Около 10 мощни взрива са избухнали в Доха – столицата на Катар, съобщи Ройтерс. Според израелски медии това е било резултат от авиационен удар на израелската армия, насочен срещу щаб-квартирата на палестинската групировка "Хамас", разположена в Доха, най-вече срещу лидера й Халил ал-Хая. Сградата се намира близо до китайското посолство и университета на Катар.

Операцията е била разрешена лично от американския президент Доналд Тръмп, твърди израелският "Канал 9".

Малко по-късно израелската армия и агенцията за сигурност Шин Бет потвърдиха, че целта е ръководството на Хамас. "Членовете на ръководството, които бяха поразени, водеха действията на организацията в продължение на години и са пряко отговорни за извършването на клането от 7 октомври и воденето на войната срещу Държавата Израел", казва се в изявлението. В него не се споменава изрично за Катар.

Военните заявяват, че са предприели мерки да намалят вредата за цивилни от удара, включително чрез използването на високоточни боеприпаси и разузнавателни данни.

Според катарската телевизия "Ал Джазира" обект на атаката е била преговорната делегация на "Хамас", докато е обсъждала предложението на Тръмп за прекратяване на огъня в Газа. Медията се позовава на източник от палестинската групировка.

Times of Israel пише, че в щаб-квартирата на "Хамас" освен лидерът на ХАМАС в Газа Халил ал-Хая е бил и Захер Джабарин — ръководителят на организацията на Западния бряг, заедно с няколко други високопоставени членове на "Хамас". Министерството на външните работи на Катар осъди израелската атака, наричайки я „страхлива“, и потвърди, че в сградата, по която е бил нанесен ударът, са се намирали няколко членове на политбюро на "Хамас". Катар е важен съюзник на САЩ в Близкия изток. В същото време той вече повече от 10 години предоставя убежище на политическото ръководство на "Хамас" и заедно с Вашингтон изпълнява посредническа роля в опитите за мирно уреждане на войната в Газа

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Израел, Катар, Доха, Хамас

Още новини по темата

Хутите потвърдиха смъртта на премиера си
31 Авг. 2025

Четирима журналисти загинаха при удар на израелската армия в Газа
25 Авг. 2025

Израелски ракети поразиха цели в йеменската столица Сана
25 Авг. 2025

Израелската армия влиза в град Газа
21 Авг. 2025

"Хамас" се съгласи на двумесечно примирие за Газа
18 Авг. 2025

Протестите в Израел се разрастват
18 Авг. 2025

Израел реши да окупира милионния град Газа
08 Авг. 2025

Киър Стармър не се отказва да признае палестинската държава, но критикува "Хамас"
06 Авг. 2025

550 бивши висши служители на израелските спецслужби изпратиха писмо до Тръмп
04 Авг. 2025

Дори арабските страни вече искат "Хамас" да се оттегли от властта в Газа
30 Юли 2025

Израел разреши доставки по въздух на храна в Газа
27 Юли 2025

Катар преговаря с МОК за домакин на летните игри през 2036 г.
22 Юли 2025

Израел изиска от палестинците да напуснат централна Газа
20 Юли 2025

Сирия и Израел са договорили прекратяване на огъня
19 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Опозицията отслабва срещу "силната държава" на Пеевски
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар