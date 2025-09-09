Израел атакува столицата на Катар

Около 10 мощни взрива са избухнали в Доха – столицата на Катар, съобщи Ройтерс. Според израелски медии това е било резултат от авиационен удар на израелската армия, насочен срещу щаб-квартирата на палестинската групировка "Хамас", разположена в Доха, най-вече срещу лидера й Халил ал-Хая. Сградата се намира близо до китайското посолство и университета на Катар.

Операцията е била разрешена лично от американския президент Доналд Тръмп, твърди израелският "Канал 9".

Малко по-късно израелската армия и агенцията за сигурност Шин Бет потвърдиха, че целта е ръководството на Хамас. "Членовете на ръководството, които бяха поразени, водеха действията на организацията в продължение на години и са пряко отговорни за извършването на клането от 7 октомври и воденето на войната срещу Държавата Израел", казва се в изявлението. В него не се споменава изрично за Катар.

Военните заявяват, че са предприели мерки да намалят вредата за цивилни от удара, включително чрез използването на високоточни боеприпаси и разузнавателни данни.

Според катарската телевизия "Ал Джазира" обект на атаката е била преговорната делегация на "Хамас", докато е обсъждала предложението на Тръмп за прекратяване на огъня в Газа. Медията се позовава на източник от палестинската групировка.

Times of Israel пише, че в щаб-квартирата на "Хамас" освен лидерът на ХАМАС в Газа Халил ал-Хая е бил и Захер Джабарин — ръководителят на организацията на Западния бряг, заедно с няколко други високопоставени членове на "Хамас". Министерството на външните работи на Катар осъди израелската атака, наричайки я „страхлива“, и потвърди, че в сградата, по която е бил нанесен ударът, са се намирали няколко членове на политбюро на "Хамас". Катар е важен съюзник на САЩ в Близкия изток. В същото време той вече повече от 10 години предоставя убежище на политическото ръководство на "Хамас" и заедно с Вашингтон изпълнява посредническа роля в опитите за мирно уреждане на войната в Газа

