Индия задраска 130 милиона избиратели

Лидерите на опозиционния блок в Индия - Рахул Ганди и сестра му Приянка Ганди, бяха задържани от полицията по време на протест в Ню Делхи срещу главния избирателен комисар на страната Гянеш Кумар.

Рахул и Приянка са деца на Раджив и Соня Ганди, те са внуци на Индира Ганди и правнуци на първия премиер на независима Индия Джавахарлал Неру. Рахул и Приянка са лидери на опозиционната партия „Индийски Национален конгрес“

Протестите в Индия са заради реформата на избирателните списъци, която доведе засега до заличаване на 130 милиона избиратели. Изборната комисия обяви, че започва процедура, която цели заличаване на дублирани и неточни записи. Избирателите трябваше да докажат с документи правото си на глас.

Доказателствата показват непропорционален удар върху гласоподавателите мюсюлмани и привържениците на опозицията. Опозиционните партии, бивши изборни служители и анализатори обаче твърдят, че процедурата цели да изключи легитимни граждани, като същевременно укрепва позицията на управляващата партия „Бхаратия Джаната“ (BJP) на премиера Нарендра Моди. Основна цел на кампанията на BJP са мюсюлманите. В Индия те са близо 200 млн. Управляващите наричат "инфилтрантите" предимно мигрантите от Бангладеш, но все по-често говорят така и за мюсюлманите като цяло.

Това не е всичко. Лидерите на BJP заявиха, че хората, премахнати от избирателните списъци, ще загубят и достъпа си до социални помощи.

Затова протестиращите настояват на първо място за оставката на главния изборен комисар Гянеш Кумар. „Сърцето на нашата демокрация — правото на глас — е изложено на голяма опасност“, заяви Рохинтън Нариман, бивш главен прокурор и съдия от Върховния съд.

Избирателните списъци съдържаха около 970 милиона имена преди основния преглед. Оттогава властите са премахнали над 20 милиона записа, класифицирани като принадлежащи на починали хора, и още 90 милиона, категоризирани като отсъстващи, преселени или по друг начин неизбираеми. Някои избиратели, вписани като починали, оспорват премахването си.

Чиновници са маркирали поне 20 милиона записи за несъответствия, заради вариации в имената, семейната информация и разликата във възрастта между братя и сестри. Бивши изборни служители предупреждават, че техническите грешки на чиновниците могат да се превърнат в основание за изключване. „Усилието и приоритетът изглеждат насочени към отстраняване на хора под най-малкия предлог“, каза бившият изборен комисар Ашок Лаваса.

При предишни ревизии на списъците, служители са посещавали домакинствата и там са проверявали избирателите. Настоящата процедура вместо това изисква от самите граждани да докажат избирателните си права и то при положение, че има лошо водене на регистри и липсващи смъртни актове и свидетелства за раждане. За работниците с ниски доходи многократните посещения в изборните служби означават и загуба на доходи.

Възраженията от трети страни добавиха още един път към заличаването. Разследване на The New York Times установи, че почти 2000 възражения са били подадени в един избирателен район в Карнатака за един ден, оспорващи предимно избиратели мюсюлмани. Почти половината от тях са били подадени от само пет лица.

Спорът е особено остър в Западна Бенгалия, където BJP спечели властта през май, след като ревизията премахна около девет милиона имена. Върховният съд позволи провеждането на гласуването, докато милиони оспорвания оставаха нерешени.

Следващите парламентарни избори в страната са насрочени за 2029 г.