Хиляди протестират в Португалия срещу скъпите жилища

EPA/BGNES Протестите в Лисабон бяха и срещу полицейското насилие, употребено на предишните демонстрации

Хиляди хора, протестиращи срещу продължаващата и задълбочаваща се жилищна криза, се събраха тази вечер пред парламента на Португалия, след като предните дни полицията използва палки и кучета, за да разпръсне подобни протести на площади в центъра на столицата Лисабон, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Протестите през последните седмици бяха подбудени от демонстрациите, които започнаха в съседна Испания миналия месец със сходни оплаквания за недостъпни жилища.

Масови безредици избухнаха и по улиците на много градове в Европа тази есен, отбелязва АП.

Португалският президент Антонио Жозе Сегуро, който има предимно церемониална роля, но притежава политическо влияние, свика Държавния съвет - консултативен орган - на среща следващата седмица, за да обсъди протестите в Португалия.

Няколко хиляди, предимно млади хора, на 20-30 годишна възраст се събраха пред Събранието на републиката (португалския парламент), скандирайки, пеейки и удряйки барабани, докато в сградата депутатите дебатираха по разходните планове на дясноцентристкото правителство за следващата година.

“Борим се за правото да имаме покрив над главите си”, заяви 30-годишният Габриел Паис, работещ в развлекателния сектор. “Те са недостъпни”, подчерта той.

Доклад на ЕС, публикуван в края на миналата година, посочи, че разходите за жилище в Европа са се увеличили средно с 60,5% между 2015 и 2025 г. Увеличението на Португалия през този период е третото най-високо - 147%, след Унгария и Литва.

Засега няма признаци, че ръстът на разходите се забавя. Между първото тримесечие на миналата година и първото тримесечие на тази година, цените на жилищата са се увеличили с около 20%, съобщи миналата седмица Националният статистически институт на Португалия.

Цените на наемите също драстично се покачват, бележейки ръст с 68% от 2020 г., показват правителствените данни.

Чуждестранни купувачи и инвеститори помагат за ръста на цените, купувайки имоти в Португалия, включително порутени сгради.

Приятният климат и дългата брегова линия на страната ѝ помогнаха да стане популярна сред дигиталните номади и други хора, работещи дистанционно, както и сред пенсионерите. Туризмът също отбеляза бум, като много апартаменти в центъра на града започнаха да се отдават с краткосрочни наеми.

Правителството отговори с мерки като намаляване на данъците за ново строителство, ограничаване на краткосрочните наеми и обещание за изграждане на 145 000 нови жилища, въпреки че призна, че ефектът няма да е незабавен.

Средствата за развитие на инфраструктурата ще бъдат по-оскъдни през 2027 г., тъй като финансирането по програмата на Европейския съюз за икономическо възстановяване след КОВИД-19 приключва тази година.