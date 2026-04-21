Гърция и Турция се скараха за шкембе чорбата

Спорът е заради заявка пред ЮНЕСКО за признаване на ястието като световно кулинарно съкровище

Днес, 06:05

Заявка за вписване на популярно ястие в списъка на световните кулинарни съкровища предизвика яростен спор между Гърция и Турция. Ябълка на раздора между двете ни южни съседки се оказа шкембе чорбата.

Всичко тръгва от намерението на Димитрис Царухас - собственик на ресторант в Солун, да подаде документи за регистрация на супата като национално кулинарно чудо в списъка на ЮНЕСКО. Турция реагира остро и обяви, че шкембе чорбата е част от нейната национална кухня. 

Какви са аргументите на спорещите страни?

В Гърция това ястие се нарича пацас.  Документите за кандидатстване пред ЮНЕСКО са подготвени с помощта на с местни културни организации и изследователи. В екипа е Лена Офлидис, автор на проучване за историята на тази чорба. Според гръцките изследователи рецептата за "пацас" се споменава в омировата „Одисея“ - по повод на пиршество, организирано от вярната Пенелопа. В епизода става дума за готвене на говеждо шкембе, пълнено с мас и кръв.

Но в Турция ресторантьори и медии са убедени, че „ишкембе чорбасъ“ е турско кулинарно богатство, което Гърция се опитва да присвои. В подкрепа на своята теза те сочат исторически източници, включително и "Книга на пътешествията" на Евлия Челеби от XVII век, която разказва за търговци, продаващи супа от шкембе и крачета в Истанбул. 

Гръцка или турска, чорбата не е просто вкусна, тя е известна и като ефективен лек срещу махмурлук. В нея може да се добавят и крачета, които съдържат висококачествен колаген. Затова е много полезна за ставите.

Инициаторът на гръцката кандидатура подчертава, че целта му е популяризиране на традицията, а не създаване на конфликт.

"Вярваме, че разполагаме с всички доказателства, че супата е гръцка. Няма какво да делим със съседите, напротив - вкусът ни обединява. Никой не ги спира и те да опитат ", казва Царухас.

Кулинарните "войни"

не са рядкост. За произхода на мусаката, баклавата, баницата, сармите, хумуса, например, спорят държави като Гърция, Турция, Ливан, Израел.

За да регистрира кулинарно съкровище, ЮНЕСКО изисква доказателства, че рецептата е уникална, традиционна, предавана от поколение на поколение и емблема на националната кухня. По-важното обаче е, че световната организация насърчава подаването на общи заявки от държави в случаи като този - когато имат едни и същи традиционни ястия - какъвто е настоящият случай.

В списъка на ЮНЕСКО влизат турското кафе, неаполитанската пица Pizzaiuolo, арменският хляб лаваш, корейската туршия кимчи и др. Нашето кисело мляко е кандидат за вписване. 

