Мария Габриел се прицели в поста зам.-генерален директор на ЮНЕСКО

Мария Габриел е предложена за поста заместник-генерален директор на ЮНЕСКО, съобщи Нова тв, като цитира свои източници от Министерския съвет. Първи съобщиха новината "Бърд", които публикуваха писмото на външния министър Георг Георгиев. Правителството в оставка на Росен Желязков е изразило силна подкрепа за нейната кандидатура.

Според информацията Габриел се е кандидатирала да поеме ресора „Комуникация и информация“ в рамките на международната организация на обединените нации за образование, наука и култура.

Мария Габриел има дългогодишен опит в европейските институции.

През 2009 г. тя става евродепутат от ГЕРБ. В периода 2017- 2019 г. бе еврокомисар за цифрова икономика и общество в Европейската комисия, когато председател бе Жан-Клод Юнкер. След това бе избрана за еврокомисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младежта, този път под ръководството на Урсула фон дер Лайен. През април 2023 г. тя напусна поста си в Европейската комисия след като бе номинирана за кандидат-министър-председател от ГЕРБ, но не получи подкрепа. Тогава Габриел стана външен министър в правителството на Николай Денков с обещание за ротация на премиерския пост след девет месеца. Този план обаче не се осъществи, тъй като ГЕРБ и ПП – ДБ не постигнаха съгласие за състава на ново правителство, ръководено от Мария Габриел. Изненадващо тя не бе включена в листите на ГЕРБ на следващите парламентарни избори.

През май 2025 г. тя бе номинирана от ГЕРБ за поста на зам.-председател на Европейската народна партия, но не бе избрана. Преди това се размина с поста зам.-генерален директор на НАТО. Последно Габриел бе председател на института "Робер Шуман"– организация за политическо образование и тренинг на кадри на ЕНП, базирана в Будапеща.

Припомняме, че организацията на обединените нации за образование, наука и култура ЮНЕСКО вече бе ръководена от българска. На поста генерален директор от 2009 до 2017 г. бе Ирина Бокова.