Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Мария Габриел се прицели в поста зам.-генерален директор на ЮНЕСКО

Днес, 13:24
Мария Габриел има дългогодишен опит в европейските институции.
Илияна Димитрова
Мария Габриел има дългогодишен опит в европейските институции.

Мария Габриел е предложена за поста заместник-генерален директор на ЮНЕСКО, съобщи Нова тв, като цитира свои източници от Министерския съвет. Първи съобщиха новината  "Бърд", които публикуваха писмото на външния министър Георг Георгиев. Правителството в оставка на Росен Желязков е изразило силна подкрепа за нейната кандидатура.

Според информацията Габриел се е кандидатирала да поеме ресора „Комуникация и информация“ в рамките на международната организация на обединените нации за образование, наука и култура.

Мария Габриел има дългогодишен опит в европейските институции.

През 2009 г. тя става евродепутат от ГЕРБ. В периода 2017- 2019 г. бе еврокомисар за цифрова икономика и общество в Европейската комисия, когато председател бе Жан-Клод Юнкер. След това бе избрана за еврокомисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младежта, този път под ръководството на Урсула фон дер Лайен. През април 2023 г. тя напусна поста си в Европейската комисия след като бе номинирана за кандидат-министър-председател от ГЕРБ, но не получи подкрепа. Тогава Габриел стана външен министър в правителството на Николай Денков с обещание за ротация на премиерския пост след девет месеца. Този план обаче не се осъществи, тъй като ГЕРБ и ПП – ДБ не постигнаха съгласие за състава на ново правителство, ръководено от Мария Габриел. Изненадващо тя не бе включена в листите на ГЕРБ на следващите парламентарни избори.

През май 2025 г. тя бе номинирана от ГЕРБ за поста на зам.-председател на Европейската народна партия, но не бе  избрана.  Преди това се размина с поста зам.-генерален директор на НАТО. Последно Габриел бе председател на института "Робер Шуман"– организация за политическо образование и тренинг на кадри на ЕНП, базирана в Будапеща.

Припомняме, че организацията на обединените нации за образование, наука и култура ЮНЕСКО вече бе ръководена от българска. На поста генерален директор от 2009 до 2017 г. бе Ирина Бокова.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Мария Габриел, ЮНЕСКО

Още новини по темата

Италианската кухня стана първата, увековечена от ЮНЕСКО
14 Дек. 2025

ЮНЕСКО увековечи българската гайда
09 Дек. 2025

Египтянин ще е следващият генерален директор на ЮНЕСКО
07 Окт. 2025

САЩ напускат ЮНЕСКО
22 Юли 2025

Подводна експедиция на НИМ разкрива тайните на Птичия залив
08 Юли 2025

30 нови обекта напират към световното наследство на ЮНЕСКО

06 Юли 2025

Шамар за ГЕРБ - Мария Габриел не влезе в "борда" на ЕНП
30 Апр. 2025

Не кабинетът, а партиите решили да поканим ЮНЕСКО
04 Апр. 2025

Външният министър: Пускаме сигнал в прокуратурата за Найден Тодоров
09 Март 2025

От ИТН се оправдаха със спецслужбите за провала на сесията на ЮНЕСКО
06 Март 2025

Има сериозен риск от провал на сесията на ЮНЕСКО у нас
28 Февр. 2025

Японското саке вече е част от културното наследство на ЮНЕСКО
05 Дек. 2024

Древноримски фонтан в Анталия потече отново след 1800 години
24 Ноем. 2024

ЕНП намери работа на Мария Габриел след неуспеха с НАТО
20 Ноем. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: 9 години не стигнаха на Радев да изкачи върха на властта
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?