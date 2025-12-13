Италианската кухня стана първата, увековечена от ЮНЕСКО

Тя насърчава социалното приобщаване, укрепва връзките и засилва чувството за принадлежност: така Междуправителственият комитет на ЮНЕСКО, който се събра в Ню Делхи, единодушно прие италианската кухня за част от нематериално културно наследство на човечеството. Италианската кухня е първата национална кухня в света, която е призната в своята цялост и е включена в списъка на това наследство – досега подобна чест са имали само отделни кулинарни традиции или рецепти.

ЮНЕСКО обясни решението, заявявайки, че италианската кухня е "културна и социална смесица от кулинарни традиции", "начин за грижа към себе си и другите, изразяване на любов и преоткриване на културните корени, предлагане на общността на отдушник за споделяне на своята история и за описване на околния свят". Италианското досие беше сред 60-те, представени от 56 държави, а решението в полза на италианската кухня беше посрещнато с продължителни аплодисменти.

В обосновката на решението се казва още, че готвенето по италиански предлага канал за учене през целия живот, за споделяне и предаване на опит между поколенията. От организацията обясняват, че за италианците готвенето е "общностна дейност, която набляга на близостта с храната, на уважението към нейните съставки и моментите, споделени около масата", а типичните рецепти изключват разхищенията. Бидейки многопоколенческа практика с перфектно взаимнозаменяеми роли, готвенето играе приобщаваща роля, позволявайки на всеки да се наслади на непрекъснат обмен на опит, преодолявайки всички междукултурни бариери.

Италия държи световния рекорд с 21 културни традиции, признати от ЮНЕСКО, като 9 от тях са свързани с агро-хранителния сектор. Сред тях са изкуството на неаполитанските производители на пица, средиземноморската диета, сухото изграждане на каменни стени в селското стопанство, отглеждането на специфичен сорт лоза от средиземноморския остров Пантелерия, копаенето на трюфели, традиционната напоителна система и др.

"Италианската кухня е нашият най-страхотен посланик", коментира премиерът Джорджа Мелони във видео обръщение по повод на заседанието на комитета на ЮНЕСКО в Индия. "Тя подпомага туризма, обогатява културното презентиране на Италия и обявява на целия свят желанието си да присъства по всички места сред хората, които правят Италия общност". В италианската кухня е съхранено хилядолетно наследство, предавано от поколение на поколение, то се разраства благодарение на отличните италиански производители и се превръща в шедьовър благодарение на майсторството на италианските готвачи, а след това е представено от италианските ресторантьори, каза още Мелони. Италия понастоящем изнася селскостопанска и хранителновкусова продукция на стойност 70 милиарда евро.

На същото заседание за ЮНЕСКО - Организацията на обединените нации за образование, наука и култура, българската гайда бе вписана в списъка на нематериалното културно наследство.