Египтянин ще е следващият генерален директор на ЮНЕСКО

Халед ел Енани е едва вторият африканец, заемащ поста

Днес, 13:23
Египтянинът д-р Халед ел Енани спечели номинацията си с голяма преднина - 55 от 57 гласа, пред кандидата от Конго.

Египтянинът Халед ел Енани – бивш министър и професор по египтология, ще е следващият генерален директор на ЮНЕСКО. Той бе номиниран вчера от Изпълнителния съвет на организацията на ООН за образование, наука и култура за неин следващ ръководител, потвърдиха от ЮНЕСКО за БТА. Ел Енани печели с голяма преднина пред кандидата от Демократична република Конго Фирмeн Едуар Матоко, събирайки 55 от 57 гласа.

Тази номинация ще бъде гласувана от всички държави членове на ЮНЕСКО на 6 ноември по време на Генералната конференция на организацията, която ще се състои в узбекистанския град Самарканд. След като бъде утвърден от Генералната конференция – нещо, което се смята за формалност, египтянинът ще наследи в средата на следващия месец като генерален директор на ЮНЕСКО французойката Одре Азуле, заемаща тази длъжност от 2017 г.

Халед Ахмед ел Енани Али Ез, роден през 1971 г., е египтолог и професор по египтология в Хелуанския университет, където преподава от повече от 30 години. Той е бил заместник-декан на Факултета по туризъм и хотелиерство, директор на Центъра за отворено обучение и ръководител на катедрата за обучение на екскурзоводи. Има докторска степен по египтология от университета "Пол-Валери Монпелие 3" (Франция), където няколко пъти е бил гост-преподавател.

Халед ел Енани е бил директор на Националния музей на египетската цивилизация (2014-2016) и Египетския музей в Кайро (2015-2016). От 2016 до 2022 г. той бе министър на антиките, а след това – министър на туризма и по въпросите на паметниците на културата на Арабска република Египет. Ел Енани е член на няколко международни научни дружества. Той бе назначен през ноември миналата година за специален посланик за културен туризъм от Световната организация по туризъм към ООН, а наскоро – и за патрон на Африканския фонд за световно наследство. Носител е на няколко международни отличия. Владее арабски, френски и английски език.

Халед ел Енани ще оглави за следващите четири години организацията, разтърсена от обявеното оттегляне на САЩ от нея, предаде Франс прес. Той ще стане първият генерален директор на ЮНЕСКО, произхождащ от арабска страна, и вторият африканец на поста след сенегалеца Амаду Матар Мбоу (1974-1987). "Пожелавам на д-р Ел Енани всичко най-добро в изпълнението на неговата благородна мисия", коментира египетският президент Абдел Фатах ас Сиси в изявление, в което приветства "историческия успех" за страната си.

Пред Изпълнителния съвет на организацията Хале дел Енани обеща да работи "ръка за ръка с всички държави членки, за да изготвят заедно пътна карта за модернизиране на ЮНЕСКО и да я насочат към бъдещето“.

 

