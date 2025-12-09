Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

ЮНЕСКО увековечи българската гайда

Свиренето беше включено в списъка с нематериалното културно наследство на ООН

Днес, 16:21
За да бъде официално обявена дадена практика или занаят за нематериално културно наследство, тя трябва да се предава от поколение на поколение и да се поддържа жива от общност, наред с други критерии.
БГНЕС архив
За да бъде официално обявена дадена практика или занаят за нематериално културно наследство, тя трябва да се предава от поколение на поколение и да се поддържа жива от общност, наред с други критерии.

Българската гайда и гайдарското свирене бяха включени в списъка на нематериалното културно наследство на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО). Това съобщи световната организация в профила си в социалната мрежа "Екс".

Съобщението гласи: "Нов запис в списъка на нематериалното културно наследство: гайди и гайдарство в България: предаване на знания и умения, България. Поздравления!"

Решението е взето по време на 20-ата сесия на междуправителствения комитет за опазване на нематериалното културно наследство, която се провежда в Ню Делхи, Индия, тази седмица. То идва, след като тази година България подготви национална номинация за включване в представителния списък на ЮНЕСКО на нематериалното културно наследство на човечеството със следното досие: "Гайди и гайдарско свирене в България - предаване на знания и умения".

За да бъде официално обявена дадена практика или занаят за нематериално културно наследство, тя трябва да се предава от поколение на поколение и да се поддържа жива от общност, наред с други критерии. "Нематериалното културно наследство е символ на културно участие, разнообразие и жизненост", каза Кристоф Вулф, вицепрезидент на германската комисия за нематериално културно наследство в ЮНЕСКО, цитиран от БТА.

Тази година експертите ще разгледат общо 11 номинации за списъка на нематериалното културно наследство, нуждаещи се от спешно опазване, 54 номинации за вписване в представителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството, както и едно предложение за регистъра на добрите практики за опазване.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ЮНЕСКО, гайдарство, нематериално културно наследство

Още новини по темата

Египтянин ще е следващият генерален директор на ЮНЕСКО
07 Окт. 2025

САЩ напускат ЮНЕСКО
22 Юли 2025

Подводна експедиция на НИМ разкрива тайните на Птичия залив
08 Юли 2025

30 нови обекта напират към световното наследство на ЮНЕСКО

06 Юли 2025

Не кабинетът, а партиите решили да поканим ЮНЕСКО
04 Апр. 2025

Външният министър: Пускаме сигнал в прокуратурата за Найден Тодоров
09 Март 2025

От ИТН се оправдаха със спецслужбите за провала на сесията на ЮНЕСКО
06 Март 2025

Има сериозен риск от провал на сесията на ЮНЕСКО у нас
28 Февр. 2025

Японското саке вече е част от културното наследство на ЮНЕСКО
05 Дек. 2024

Древноримски фонтан в Анталия потече отново след 1800 години
24 Ноем. 2024

За пръв път сме домакини на сесия на Комитета за наследството на ЮНЕСКО
31 Юли 2024

Центърът за подводна археология кандидатства за статут в ЮНЕСКО
04 Апр. 2024

Несебър ще гони последния влак за ЮНЕСКО
01 Март 2024

И старинният Несебър остава в листата на световното наследство
15 Септ. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 5 неудобни въпроса за МВР и вандалите от протеста
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ще пристане ли ПП-ДБ на ГЕРБ - стара тема с нова сила
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов поглежда към аварийния изход
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Очаквате ли протестите да се засилят?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ