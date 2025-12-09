ЮНЕСКО увековечи българската гайда

БГНЕС архив За да бъде официално обявена дадена практика или занаят за нематериално културно наследство, тя трябва да се предава от поколение на поколение и да се поддържа жива от общност, наред с други критерии.

Българската гайда и гайдарското свирене бяха включени в списъка на нематериалното културно наследство на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО). Това съобщи световната организация в профила си в социалната мрежа "Екс".

Съобщението гласи: "Нов запис в списъка на нематериалното културно наследство: гайди и гайдарство в България: предаване на знания и умения, България. Поздравления!"

Решението е взето по време на 20-ата сесия на междуправителствения комитет за опазване на нематериалното културно наследство, която се провежда в Ню Делхи, Индия, тази седмица. То идва, след като тази година България подготви национална номинация за включване в представителния списък на ЮНЕСКО на нематериалното културно наследство на човечеството със следното досие: "Гайди и гайдарско свирене в България - предаване на знания и умения".

За да бъде официално обявена дадена практика или занаят за нематериално културно наследство, тя трябва да се предава от поколение на поколение и да се поддържа жива от общност, наред с други критерии. "Нематериалното културно наследство е символ на културно участие, разнообразие и жизненост", каза Кристоф Вулф, вицепрезидент на германската комисия за нематериално културно наследство в ЮНЕСКО, цитиран от БТА.

Тази година експертите ще разгледат общо 11 номинации за списъка на нематериалното културно наследство, нуждаещи се от спешно опазване, 54 номинации за вписване в представителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството, както и едно предложение за регистъра на добрите практики за опазване.