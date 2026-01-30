Медия без
Мария Габриел стана зам.-генерален директор на ЮНЕСКО

Тя получи сектора комуникация и информация

30 Яну. 2026
БГНЕС
След като не успя да стане премиер, зам-шеф на НАТО и зам.-председател на ЕНП, Мария Габиел стана зам.-генерален директор на ЮНЕСКО по комуникация и информация, стана ясно от съобщение, разпространено от ЮНЕСКО. Тя ще заеме поста на 1 март.

Правителството в оставка на Росен Желязков изрази силна подкрепа за нейната кандидатура.

През април 2023 г. Мария Габриел напусна поста си в Европейската комисия, след като бе издигната за кандидат-премиер от ГЕРБ, но не получи подкрепа. Тогава Габриел стана външен министър в правителството на Николай Денков, като тогава уговорката беше да поеме поста на премиер след девет месеца. Уговорката обаче пропадна, защото ГЕРБ и ПП-ДБ не постигнаха съгласие за състава на ново правителство, ръководено от Мария Габриел.

През май 2025 г. тя бе номинирана от ГЕРБ за поста на зам.-председател на Европейската народна партия, но не бе  избрана.  Преди това се размина с поста зам.-генерален директор на НАТО. Последно Габриел бе председател на института "Робер Шуман"– организация за политическо образование и тренинг на кадри на ЕНП, базирана в Будапеща.

