Германия изпревари САЩ в производството на боеприпаси

Днес, 07:21
Папергер (с очилата) в министерски съвет миналата година

Германия изпревари САЩ в производството на боеприпаси, заяви главният изпълнителен директор на Rheinmetall Армин Папергер, цитиран от Süddeutsche Zeitung.
Според него най-големият германски отбранителен концерн е увеличил капацитета си драстично, променяйки мащаба на производството в няколко ключови направления:
Rheinmetall е произвеждал 600 военни камиона на година - сега произвежда 4500, боеприпасите (среден калибър) са били 800 000, а сега са 4 000 000. Преди компанията е произвеждала 70 000 артилерийски снаряди, а сега - 1 100 000, отбеляза Папергер. 
Шефът на Rheinmetall Папергер заяви, че компанията се разраства бързо и планира да увеличи персонала си до 70 000 служители до 2030 г. Приходите могат да достигнат 14–15 млрд. евро, а годишният ръст се оценява на до 40%. По-голямата част от продукцията се доставя в страните от НАТО.
Този рязък скок в производството на Rheinmetall бележи ключов момент в съвременната отбранителна политика на Европа. 
Дълго време Европа разчиташе основно на военната помощ и индустриалния капацитет на САЩ. Увеличаването на тези мощности е доказателство за усилията на Германия да постигне по-голяма независимост в отбранителния сектор.
Увеличението не е просто резултат от повече работа, а от инвестиции в нови заводи и автоматизация. Rheinmetall премина към по-агресивна бизнес стратегия, включваща придобивания на други компании и изграждане на нови съоръжения, което прави веригите на доставки по-устойчиви.
Rheinmetall реализира мащабна стратегическа инвестиция в България чрез партньорство с държавното дружество „Вазовски машиностроителни заводи“ (ВМЗ-Сопот). Проектът бе официално скрепен с договор през октомври 2025 г. и е един от най-значимите за отбранителната индустрия в региона. Общата инвестиция е около 1 милиард евро.
 

Ключови думи:

Райнметал, Армин Папергер

