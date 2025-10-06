Медия без
Френският премиер подаде оставка след по-малко от месец

06 Окт. 2025Обновена
Себастиен Лекорню
ЕПА/БГНЕС
Себастиен Лекорню

Новият премиер на Франция Себастиен Лекорню подаде оставка пред Еманюел Макрон, който я прие, съобщи Елисейският дворец в официално изявление, цитирано от АФП.

Назначен на 9 септември, Лекорню беше подложен на критики от опозицията и десницата, след като на 5 октомври разкри част от състава на правителството си. За утре беше предвидено да произнесе обръщението си за общата политика пред Националното събрание.

Днешната оставка е факт, след като едва вчера премиерът представи широко критикуваното си правителство, като 11 министри се върнаха на същата позиция, която заемаха преди това, включително министърът на вътрешните работи Брюно Рьотайо и министърът на външните работи Жан-Ноел Баро, предава БНР.

Президентът на Републиканската партия Жордан Бардела незабавно призова Макрон да разпусне Националното събрание след оставката на Льокорню на фона на дълбоко разделения парламент.

Сега президентът е изправен пред задачата да назначи нов министър-председател, който да сформира правителство.

След новината за подадената оставка френският фондов индекс CAC се срина с близо 2% на борсата в Париж, докато общият европейски индекс Stoxx 600 се понижи с 0,27%.

Еврото също поевтиня, губейки 0,6% спрямо долара и 0,3% спрямо британската лира.

