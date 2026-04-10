ЕС въведе нова система за граничен контрол

Системата на Европейския съюз за влизане и излизане, известна като EES (Entry/Exit System – EES), заработи изцяло от 10 април на външните гранични пунктове в държавите, които я прилагат. Така приключи поетапното й въвеждане, започнало през октомври миналата година.

Новият режим заменя ръчното подпечатване на паспортите с електронно регистриране на влизанията и излизанията на граждани на държави извън ЕС, пътуващи за кратък престой. Системата събира паспортни и биометрични данни, включително пръстови отпечатъци и лицево изображение.

В България EES бе въведена в края на 2025 г. на летищата, а от началото на 2026 г. и на сухопътните ни граници.

По данни на Европейската комисия от началото на въвеждането на системата са регистрирани над 45 милиона преминавания през границата, като е отказан достъп на повече от 24 000 души, от които близо 700 са определени като заплаха за сигурността.

„С EES поемаме контрол върху това кой влиза и излиза от ЕС, кога и къде“, заяви еврокомисарят по вътрешните работи Магнус Брунер.

Системата беше въведена официално на всички външни гранични пунктове на 29-те участващи държави. Тя се използва от 27 страни членки на ЕС (с изключение на Ирландия и Кипър), както и от Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенщайн, които не са членове на съюза, но са част от Шенгенското пространство.

Съгласно новия режим пътниците от страни извън ЕС при краткосрочен престой трябва да въведат номера на паспорта си, да предоставят пръстови отпечатъци и да бъдат заснети на автоматизирани терминали.

Събраната информация се съхранява в цифров профил, което позволява по-добър обмен на данни между властите и проследяване на влизанията и излизанията.

„Това ще позволи на властите да идентифицират рисковете в реално време и по-ефективно да се справят с просрочените престои“, заяви изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия по сигурността и демокрацията Хена Виркунен.

Въвеждането на системата предизвика притеснения сред транспортните компании и пътниците за възможно удължаване на опашките на летища и гари. От Комисията увериха, че поддържат тесен контакт с държавите членки при прилагането на системата, като подчертаха, че регистрацията отнема средно „само 70 секунди, което е много кратко време за граждани на страни извън ЕС“.