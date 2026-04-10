Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

ЕС въведе нова система за граничен контрол

Чужденци от трети страни влизат вече с пръстови отпечатъци

Днес, 16:36
Системата на Европейския съюз за влизане и излизане, известна като EES (Entry/Exit System – EES), заработи изцяло от 10 април на външните гранични пунктове в държавите, които я прилагат. Така приключи поетапното й въвеждане, започнало през октомври миналата година.

Новият режим заменя ръчното подпечатване на паспортите с електронно регистриране на влизанията и излизанията на граждани на държави извън ЕС, пътуващи за кратък престой. Системата събира паспортни и биометрични данни, включително пръстови отпечатъци и лицево изображение.

В България EES бе въведена в края на 2025 г. на летищата, а от началото на 2026 г. и на сухопътните ни граници.

По данни на Европейската комисия от началото на въвеждането на системата са регистрирани над 45 милиона преминавания през границата, като е отказан достъп на повече от 24 000 души, от които близо 700 са определени като заплаха за сигурността.

„С EES поемаме контрол върху това кой влиза и излиза от ЕС, кога и къде“, заяви еврокомисарят по вътрешните работи Магнус Брунер.

Системата беше въведена официално на всички външни гранични пунктове на 29-те участващи държави. Тя се използва от 27 страни членки на ЕС (с изключение на Ирландия и Кипър), както и от Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенщайн, които не са членове на съюза, но са част от Шенгенското пространство.

Съгласно новия режим пътниците от страни извън ЕС при краткосрочен престой трябва да въведат номера на паспорта си, да предоставят пръстови отпечатъци и да бъдат заснети на автоматизирани терминали.

Събраната информация се съхранява в цифров профил, което позволява по-добър обмен на данни между властите и проследяване на влизанията и излизанията.

„Това ще позволи на властите да идентифицират рисковете в реално време и по-ефективно да се справят с просрочените престои“, заяви изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия по сигурността и демокрацията Хена Виркунен.

Въвеждането на системата предизвика притеснения сред транспортните компании и пътниците за възможно удължаване на опашките на летища и гари. От Комисията увериха, че поддържат тесен контакт с държавите членки при прилагането на системата, като подчертаха, че регистрацията отнема средно „само 70 секунди, което е много кратко време за граждани на страни извън ЕС“. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ЕЕS, Entry/Exit System, граничен контрол

Още новини по темата

ЕС въвежда автоматичен контрол по границите
20 Май 2025

Германия удължи граничния контрол с още 6 месеца
12 Февр. 2025

Нидерландия започна засилен контрол по сухопътните си граници
09 Дек. 2024

Германия връща граничния контрол на 16 септември
10 Септ. 2024

Европа одобри максимум 1 минута гранична обработка на камион
13 Апр. 2023

БАБХ опроверга мита за безконтролен внос на зърно от Украйна
29 Юли 2022

Рашков се чуди защо Борисов ходи предизборно при Ердоган
30 Юли 2021

"Те първи дойдоха" - странната логика в нашите ковид мерки
29 Юли 2021

България затяга граничните мерки за неваксинирани
27 Юли 2021

МЗ все пак ще пусне туристи от Нидерландия
24 Юли 2021

Великобритания отлага за 2022 г. граничния контрол на вноса от ЕС
12 Март 2021

Летище София се оказа разграден двор за коронавируса
07 Май 2020

Лондон прави тренировка за Брекзит по границата
08 Яну. 2019

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Голямото Д потъна в стратегическо мълчание
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Политиците превъртат часовника обратно към 2021 г.
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?