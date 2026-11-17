Уикипедия Военната конфигурация на Ан-12 има капацитет до 100 напълно оборудвани парашутиста или 20 000 kg карго, който се товари през задната товарна рампа.

17 души загинаха с руски военно-транспортен самолет "Ан-12", който се разби.

Губернаторът на Кузбас съобщи за „авиационен инцидент“ близо до руския град Кемерово. Провоенни („Z“) канали в Telegram съобщават за катастрофа на военен самолет.

Според губернатора на Кузбас Иля Середюк, „авиационен инцидент“ е възникнал близо до село Ягуново, в околностите на Кемерово. Той не предостави повече подробности.

Канали в Telegram, свързани със службите за сигурност – като „112“ и Baza – съобщават, че военен транспортен самолет "Ан-12" е катастрофирал, при което са загинали 17 души. Същата информация съобщава и федералният телевизионен канал REN TV. По данни на Baza, самолетът се е запалил по време на полет, преди да се разбие. Машината е превозвала резервни части. Преди катастрофата екипажът е подал сигнал за бедствие. Като предварителна причина се посочва техническа неизправност. Самолетът е рухнал на 5 км от летището.

Каналът Shot в Telegram съобщава, че самолетът е летял от Новосибирск към Канск, когато се е разбил в поле. Отломки са разпръснати в радиус от 500 метра. В Канск има военно летище с базирани свръхзвукови височинни изтребители-прехващачи „МиГ“.

Каналът „Осторожно, новости“ („Внимание, новини“) отбелязва, че местни жители също обсъждат евентуална самолетна катастрофа в регионални онлайн чат групи.

Към момента все още няма официално потвърждение за катастрофата на самолета Ан-12.