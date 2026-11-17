17 души загинаха с руски военно-транспортен самолет "Ан-12", който се разби.
Губернаторът на Кузбас съобщи за „авиационен инцидент“ близо до руския град Кемерово. Провоенни („Z“) канали в Telegram съобщават за катастрофа на военен самолет.
Според губернатора на Кузбас Иля Середюк, „авиационен инцидент“ е възникнал близо до село Ягуново, в околностите на Кемерово. Той не предостави повече подробности.
Канали в Telegram, свързани със службите за сигурност – като „112“ и Baza – съобщават, че военен транспортен самолет "Ан-12" е катастрофирал, при което са загинали 17 души. Същата информация съобщава и федералният телевизионен канал REN TV. По данни на Baza, самолетът се е запалил по време на полет, преди да се разбие. Машината е превозвала резервни части. Преди катастрофата екипажът е подал сигнал за бедствие. Като предварителна причина се посочва техническа неизправност. Самолетът е рухнал на 5 км от летището.
Каналът Shot в Telegram съобщава, че самолетът е летял от Новосибирск към Канск, когато се е разбил в поле. Отломки са разпръснати в радиус от 500 метра. В Канск има военно летище с базирани свръхзвукови височинни изтребители-прехващачи „МиГ“.
Каналът „Осторожно, новости“ („Внимание, новини“) отбелязва, че местни жители също обсъждат евентуална самолетна катастрофа в регионални онлайн чат групи.
Към момента все още няма официално потвърждение за катастрофата на самолета Ан-12.