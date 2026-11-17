Уикипедия Военната конфигурация на Ан-12 има капацитет до 100 напълно оборудвани парашутиста или 20 000 kg карго, който се товари през задната товарна рампа.

При катастрофата на военно-транспортния самолет Ан-12 в Кемеровска област загинаха 19 души, които се намираха на борда, съобщи Министерството на отбраната на Русия.

Според губернатора на Кузбас Иля Середюк, „авиационен инцидент“ е възникнал близо до село Ягуново, в околностите на Кемерово. Той не предостави повече подробности.

Самолетът се е разбил по време на планов полет. Предварителната причина е техническа неизправност.



‼️A Russian An-12 military transport aircraft crashed in Siberia's Kemerovo region. Russian local channels report 17 fatalities, although authorities have not confirmed the toll. The aircraft reportedly caught fire in flight and crashed while attempting an emergency landing.… pic.twitter.com/uNhgHGDxRc — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) 17 ноември 2026 г.

Канали в Telegram, свързани със службите за сигурност – като „112“ и Baza – съобщават, че военен транспортен самолет "Ан-12" е катастрофирал, при което са загинали поне 17 души. По данни на Baza, самолетът се е запалил по време на полет, преди да се разбие. Машината е превозвала резервни части. Преди катастрофата екипажът е подал сигнал за бедствие. Като предварителна причина се посочва техническа неизправност. Самолетът е рухнал на 5 км от летището.

Каналът Shot в Telegram съобщава, че самолетът е летял от Новосибирск към Канск, когато се е разбил в поле. Отломки са разпръснати в радиус от 500 метра. В Канск има военно летище с базирани свръхзвукови височинни изтребители-прехващачи „МиГ“.

Каналът „Осторожно, новости“ („Внимание, новини“) отбелязва, че местни жители също обсъждат евентуална самолетна катастрофа в регионални онлайн чат групи.