Учениците с профилактичен преглед няма да носят бележки

"Изпълнихме ангажимента си и вече сме в готовност за електронно издаване на всички здравни документи, нужни за началото на учебната година". Това заяви на брифинг в Министерския съвет министърът на здравеопазването Силви Кирилов. От последващите обяснения обаче се разбра, че готовността за е-бележки не изключва посещението при личния лекар за преглед. Децата с вече направен профилактичен преглед след 1 януари 2025 г. не е необходимо да правят нов такъв преди 15 септември и няма да носят хартиени бележки. Останалите обаче трябва да минат през преглед задължително.

Министър Кирилов обясни, че вече няма нужда родителите да носят здравно-профилактични карти на децата си или да предоставят контактни бележки в училищата или детските градини, защото цялата информация е налична в националната здравно-информационна система. "Осигурихме достъп до нея на медицинските специалисти от здравните кабинети в детските градини и училищата и училищата. Така улесняваме над 2 млн. граждани - всички до 18-годишна възраст и родителите им. Облекчаваме и общопрактикуващите лекари", заяви той. Министърът призна, че в началото може да има трудности, но посоката е правилна. "Посещението в кабинета на общопрактикуващия лекар е задължително", напомни той.

"Всички, които са минали през здравно-профилактичен преглед от 1 януари 2025 г. досега, няма да се налага да предоставят медицински бележки. Тази информация ще бъде предоставена електронно на училищните медицински специалисти. Самата електронна здравно-профилактична карта обаче не значи, че отпада изискването за преглед. Всеки, който не е направил досега преглед, трябва да го направи до 30 септември", обясни и просветният министърът Красимир Вълчев. По думите му улеснението е, че здравните специалисти в детските градини и училищата ще имат достъп до информацията за децата - ръст, тегло, алергии, заболявания и т.н., но не за всички деца, а само за тези от съответните учебни заведения.

Към училищата функционират 1801 здравни кабинета, което е с 31 повече от м.г. А в детските градини има 1629 здравни кабинета, или с 52 повече спрямо м.г., отчете още Вълчев.

"Електронната система за здравните досиета на деца и ученици започва да функционира от следващата седмица", каза и министърът на електронното управление Валентин Мундров, който заяви готовност "Информационно обслужване" да се отзове при възникване на евентуални проблеми.

Частните уроци няма да помогнат за новия изпит в 7. клас

"Новият изпит по математика в 7. клас няма да е много по-различен от предходните години. 1/3 от задачите ще включват познаване на съдържанието по природни науки, но задачите ще си останат математически. Изпитът ще си остане по математика, задачите просто ще са по-практически", коментира още министър Вълчев по повод новия формат на националното външно оценяване. За пореден път той обясни, че от учениците няма да се изисква да наизустяват формули, а да могат да прилагат и осмислят получените знания - например да разбират "какво е ват или волт, да изчисляват мощност или потребления на енергия".

"Има две причини за частните уроци. Едната е, че част от родителите искат да дадат предимство на децата си, а другата е, че има натрупани дефицити от невъзможността да се усвоят ефективно заложените резултати от учебните програми. Този изпит няма да направи частните уроци по-рентабилни, защото ще мери в по-голяма степен интелигентност. Частните уроци са по-рентабилни, когато се мери заучаване, а в случая ще мерим доколко са разбрали, осмислили и могат да приложат знанията", заяви той.