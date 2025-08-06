Бургаският университет обяви прием по фармация, без да има акредитация

Екстравагантни подходи предприемат българските висши училища в желанието си да привлекат повече студенти. След предложенията за ранно записване, безплатни семестри, томболи за коли, таблети, екскурзии и какво ли още не, на които се нагледахме последните години, сега на ход е друга "оферта" - прием под условие.

Такъв пример поднася Бургаският държавен университет "Асен Златаров", който е обявил прием на студенти във "Фармация", без обаче още да има акредитация за тази специалност. От сайта му не се вижда и дали той разполага със създаден вече факултет по фармация, въпреки че разкриването му е разрешено от парламента.

В обявата на сайта на университета са описани условията: кандидатите следва да са издържали успешно изпитите, проведени в Бургаския държавен университет, по биология и химия за специалност "Медицина", да имат оценка от матура по български език в дипломата за средно образование и да са подали документите си до 7 август т.г. За самото кандидатстване младежите следва да имат създаден профил на адрес uniburgas.bg, както и да са избрали специалност "Фармация" от списъка с желания.

Попитахме МОН на какво основание е обявен приемът в специалността “Фармация” и кой е разрешил това, след като тя не е получила акредитация. А също така и произнесла ли се е комисията към министъра на труда и социалната политика и актуализирано ли е решението на Министерския съвет за приема в държавните висши училища.

От МОН са изпратили запитване към Бургаския държавен университет. Оттам са отговорили, че приемът за специалност "Фармация" е обявен "под условие". "Условието е, че класирането и срокът за записване ще бъдат обявени след обнародване на Решение на Министерски съвет, в което очакваме одобрен прием за места за обучение в специалност "Фармация", казват оттам. И признават, че към момента висшето училище не е получило акредитация от НАОА за професионално направление и специалности от регулираните професии, каквато е специалността „Фармация“, както и решение на МС за определяне на конкретните бройки по приема.

Не е ясно дали процедурата по въпросната акредитация е стартирала и дали ще бъде получена скоро - за предстоящата академична 2025/26 г., както и ако това не стане - какво обяснение ще се даде на кандидатствалите, които може да се окажат подведени.

До момента във висшето училище се обучават студенти само за помощник-фармацевти в платено обучение. През юни парламентът одобри разкриването от Бургаския държавен университет на факултет по фармация - за обучение на студенти по специалността "Фармация" за придобиване на степен "Магистър". Тогава стана ясно, че проектът за новото звено е получил положителна оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация. Бе съобщено още, че разкриване на нов фармацевтичен факултет в този регион отговаря на условията на Националната карта за висше образование, както и че висшето училище разполага с необходимата материално-техническа база за новия факултет, който е предвидено да се състои от 5 катедри, нова аула и модерна библиотека. В сайта на БДУ обаче към момента не се открива фармацевтичен факултет, който е звеното, което трябва да подаде документи за акредитация на професионалното направление, т.е. не е ясно дали въпросният факултет вече е създаден.

Новият факултет получи благословията на министерството на здравеопазването с оглед осигуреността на населението и достъпа до фармацевтични услуги. От Българския фармацевтичен съюз обаче не бяха съгласни, че фармацевтите в региона не достигат. Според тях разкриването на нов факултет е недалновидно, защото в момента у нас има повече фармацевти от средноевропейските нива.

"Решението да се обяви прием на студенти по фармация в БДУ, без акредитация не е странно. То е срамно. Невъзможно е тази акредитация да бъде получена скоро, до началото на новата академична година. Кой ще понесе отговорност", коментира професор. Според него това е поредната феодализация във висшето ни образованието - всеки си прави каквото иска, без значение дали има право на това.