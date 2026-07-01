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ПБ не хареса проекта за забрана на социалните мрежи за деца

Не мина и ограничаването на телефоните в клас

Днес, 17:46
Забраната за телефони в клас и ограниченията за използване на социални мрежи получиха принципна подкрепа от различни депутати и институции, но бе спънат от технически забележки.
Pexels
Забраната за телефони в клас и ограниченията за използване на социални мрежи получиха принципна подкрепа от различни депутати и институции, но бе спънат от технически забележки.

Социалната комисия в парламента отхвърли на първо четене законопроекта на ГЕРБ-СДС за промени в закона за закрила на детето, с който се забранява използването на мобилни устройства за комуникация в училище, освен за строго образователни цели, по здравословни причини или при форсмажорни обстоятелства. Текстовете бяха подкрепени от шестима депутати, но 14 се въздържаха, предаде БТА.

В същия законопроект от партията на Бойко Борисов бяха предложили и ограничаване на достъпа до социални мрежи за деца до 16-годишна възраст. Идеята им бе това да става чрез специално технологично средство за проверка на възрастта, позволяващо анонимно потвърждение на навършените години при регистрацията в различните платформи. Целият процес трябваше да бъде разписан в специална наредба на министъра на иновациите и дигиталната трансформация в срок до 6 месеца след приемането на закона. За децата между 13 и 16 години ще бъде възможен достъп само със съгласие от родител или настойник, като това разрешение ще може да бъде оттеглено по всяко време, предвиждаше проектът.

Заради различни технически забележки на "Прогресивна България" обаче проектът не събра нужната подкрепа. "В този законопроект виждаме няколко притеснителни неща. Предложеният от вносителя като разписан режим не е достатъчно ясен, за да бъде записан по този начин със закон. Като начало обаче предложенията са добри за уреждане на обществените отношения в тази област", коментира Мария Тодорова от ПБ, цитирана от БТА. Според нея не е ясно също каква е обществената подкрепа за някои от текстовете. "Считаме, че по-полезно ще е по-задълбочено проучване", посочи тя. Колежката й Александра Ангелакова от ПБ обърна внимание върху предвиденото въвеждане на механизми за удостоверяване на възрастта при достъп до социални мрежи, като според нея липсва яснота как ще бъде осъществявана верификацията на непълнолетните. "Необходима е и оценка на техническите възможности за предлагане на подобна система на ниво защита на личните данни", смята тя. 

Част от останалите партии подкрепиха проекта на ГЕРБ, но отново със забележки. От „Демократична България“ акцентираха върху липсата на европейски портфейл за цифрова идентичност, както и върху това, че без разговори с децата и родителите, каквато и да е забрана няма да бъде истински работеща. Красимир Вълчев, който е сред вносителите, подчерта, че министерството на иновациите следва да изработи и предложи европейския цифров портфейл, като защити ограниченията с мотива, че няма опасност с тях децата да станат „дигитални отшелници“, напротив - по-големи са рисковете от поражения върху мозъка на подрастващите.

 

"За"

Проектът бе принципно подкрепен от различни институции, които обаче изразиха резерви. От Държавната агенция за закрила на детето заявиха, че възрастта за забрана на достъп до социалните мрежи за деца трябва да е до 14 г., а не 16 г., както и че освен родителите, в закона трябва да бъдат включени и попечителите. ДАЗД предложи да има също ясно определена дефиниция за социалната медийна платформа, както и за платформа за споделяне на аудио и видео съдържание. 

Социалното ведомство също предложи добавяне на попечителите и другите възрастни, които полагат грижа за децата, както и да има предвидено изключение за деца със специални образователни потребности. Министерството на образованието поиска дефиниция на понятието „образователни институции“, а министерството на иновациите - широко обществено обсъждане преди въвеждане на подобни рестрикции, за да се отчетат обществените нагласи и потенциалните рискове. "Нужно е и предварително проучване на възможните модели за удостоверяване възрастта на малолетните деца. Трябва и подробен анализ на техническата реализуемост на предлаганите мерки", посочиха оттам.

 

 

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Ключови думи:

социални мрежи, забрана

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