МОН: Оценките от матурите ще са окончателни

Зрелостниците ще могат да се запознаят с резултатите си онлайн или на място в училището

Днес, 18:03
До 3 дни от обявяване на резултатите зрелостниците ще могат да се запознаят с резултатите си от матурите.
До 3 дни от обявяване на резултатите зрелостниците ще могат да се запознаят с резултатите си от матурите.

Оценките от успешно положените държавни зрелостни изпити ще са окончателни и няма да подлежат на промяна. Зрелостниците ще могат да се запознаят с индивидуалните си резултати в училището, в което са приключили обучението си в 12. клас, и/или през електронната система, а с оценената си индивидуална изпитна работа - в училището, в което са приключили обучението си в 12. клас, в срок от три работни дни след обявяване на резултатите, срещу документ за самоличност и в присъствието на представители на училищната зрелостна комисия. Това са двата текста, които просветното министерство предлага да добави в наредбата за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

Те идват ден след като Върховният административен съд отмени текстове от наредбата, според които оценките от държавните зрелостни изпити са окончателни и в които е предвиден ред зрелостникът да се запознае с оценената си работа. Основният аргумент на съда бе, че при приемането им не са представени мотиви.

От МОН посочват, че съдебното решение не поставя под съмнение принципите и утвърдените практики при оценяването на матурите, при които всяка изпитна работа се проверява независимо от двама оценители при условия на анонимност. "Двойното оценяване предоставя достатъчно надеждна гаранция за коректност и такъв подход се прилага във всички образователни системи. Това е обоснован и ефективен подход, който гарантира висока степен на обективност, балансира евентуалните различия в индивидуалната преценка, редуцира въздействието на крайни стойности и повишава надеждността на оценката, като я доближава до реалното равнище на знания и умения на зрелостника", мотивират се този път от МОН. Според тях възможността за оспорване на оценка, формирана като средноаритметична от две независими оценки, поставя под въпрос професионализма на оценяващите, освен това би довело до организационни затруднения, късно издаване на дипломи и възпрепятстване на участие в кандидатстудентската кампания. "При констатиране на техническа грешка при оценяването не се изключва възможността за своевременно установяване и коригиране на евентуални несъответствия", добавят от МОН.

С друг текст ведомството дава възможност на зрелостниците да се запознаят с проверената и оценена изпитна работа след обявяване на резултатите от матурите. Това може да стане в 3-дневен срок след обявяване на резултатите - в училището, в което е приключил обучението си в 12. клас, и/или през електронната система. Според МОН това гарантира спазването на принципите на прозрачност и проследимост, осигурява правото на информираност и дава допълнителна гаранция срещу технически грешки при проверката.

 

 

 

