Готвят промяна в компенсациите за деца, неприети в ясла и градина

Над 7000 са без място в столицата, проблемът е най-вече при най-малките

Днес, 18:56
Илияна Кирилова
И тази година за хиляди софиянчета не достигат места в детските ясли и градини.

Паричните компенсации за децата без място в общинските детски градини да бъдат заменени с електронни ваучери. Това предлага Столичната община, която вече е изпратила своите предложения за реформи до Министерството на образованието. 

"Моделът на компенсации според нас е остарял", коментира зам.-кметът по образование, спорт и младежки дейности към Столичната община Десислава Желязкова в ефира на Nova News. Идеята е компенсациите да се трансформират в електронни ваучери, чрез които издръжката да следва всяко дете.

След първото класиране в София около 8000 деца остават без място в ясла или детска градина. Очаква се до септември, след третото класиране, тази бройка да намалее до около 7000, като над 5000 от тях ще бъдат деца в яслена възраст. От СО отчитат обаче, че проблем с местата за деца над 4-годишна възраст почти няма. Свободни места в районите по местоживеене се предлагат винаги, но често родителите ги отказват, защото държат на конкретна детска градина.

"Време е компенсациите да не компенсират това, че детето не е прието, а да бъдат във вида на електронен ваучер, с който родителят да може да заплати в общинска детска градина или част от таксата на друго място", коментира Желязкова. Тя допълни, че по този начин средствата от държавата ще бъдат същите или дори по-малко, тъй като изграждането и поддръжката на нова инфраструктура е много по-скъпо занимание.

В момента компенсации се изплащат на родителите на деца от тригодишна възраст до постъпването им в I клас след подадено заявление за направени разходи, пряко свързани с отглеждането и обучението им, когато децата не са приети в държавни или общински детски градини и училища поради липса на места.

Най-сериозен недостиг на места за деца на 3 години (първа група) се отчита в три района - "Триадица", "Витоша" и "Лозенец". Докато в първите два се строи активно, в "Лозенец" липсват общински терени. За справяне с проблема Общината се е фокусирала върху публично-частните партньорства и предлага промяна в наредбите на Министерството на здравеопазването. 

Друго голямо предизвикателство пред системата е критичният недостиг на медицински персонал. "230 медицински сестри не ни достигат в сега построените детски градини", обясни зам.-кметът. Тя уточни, че половината от работещите в яслите медицински сестри са на възраст над 62 години, а други 100 са над 70-годишна възраст. Това налага продължаващата трансформация на яслени групи в градински.

"Най-сериозният проблем при яслите днес не е липсата на помещения, а липсата на хора", каза и по-рано Желязкова.

