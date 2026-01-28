Медия без
20% от приема в икономически специалности ще е с математика

180 студенти в металургически специалности ще бъдат освободени от такси

Днес, 13:55
Красимир Вълчев
Красимир Вълчев

Поне 20% от план-приема през новата учебна година в икономически и технически специалности ще бъде обвързан с изпит или матура по математика. Университети ще могат да организират общ конкурсен изпит по математика, ще се зачитат и оценките от матурата по този предмет. Целта е по-голяма част от студентите да имат добра подготовка по математика, която е ключова за този вид специалисти. 

Това обяви след днешното заседание на правителството в оставка образователният министър Красимир Вълчев. 

Въвеждането на квота при план-приема, която да е за кандидатстващи с математика, ще важи за направленията “Икономика”, “Администрация и управление” и “Технически науки”. При техническите науки математиката ще може да се комбинира с физика или химия. Очаква се дванадесетокласниците, които изберат да кандидатстват с тези предмети, да имат по-голям шанс за класиране, защото струпването на кандидати ще е по-малко. 

“Знаете, че на тези зрелостни изпити досега се явяваха малко дванадесетокласници. Миналата година на държавен зрелостен изпит по математика се явиха 1400 ученици, едва 43-ма държава матура по физика”, коментира Вълчев. Целта е интересът към обучението по математика да бъде засилен, като това ще е от полза за кандидатите и по време на самото следване. 

180 студенти от специалности в направление металургия ще бъдат освободени от такси, съобщи още Вълчев. Това е ключов сектор от икономиката, който произвежда 9 на сто от Брутната добавена стойност, а в същото време броят на студентите в тези направления е едва 180. Това е едно от направленията, които считаме, че трябва да са приоритетни и освободени от такси”, коментира Вълчев. Промяната започва да се прилага още за тази учебна година и важи за студентите, приети в първи курс. С одобрени от кабинета днес промени се разширява и списъкът със защитени специалности, при които няма освобождаване от такси, но съответните факултети се финансират допълнително с цел направлението да бъде поддържано, защото е единствено по рода си. В списъка с защитени направления ще бъдат допълнени италианска филология, дирижиране на народни състави, на народен хор и на народен оркестър. “Надявам се бъдещ министър да запази политиката по обвързване на част от приема в направление “Медицина” със задължителна работа в страната”, коментира още Вълчев.

