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ВКС уведоми Гълъб Донев за Пловдивския панаир

Държавата смята да претендира за 29% от дружеството

12 Авг. 2026
Гълъб Донев има 7-дневен срок да поднови делото за защита на 29-те процента дял на държавата в Пловдивския панаир.
Гълъб Донев има 7-дневен срок да поднови делото за защита на 29-те процента дял на държавата в Пловдивския панаир.

Едва днес Върховният касационен съд уведоми министъра на финансите за своето определение от 29 юли, че само финансовият министър може да се конституира като процесуален представител на държавата по образуваното търговско дело за капитала на "Международен панаир Пловдив".

Делото е за установяване на факта, че държавата има качеството на акционер – носител на правата върху 29% от капитала на „Международен панаир Пловдив“ АД. В министерството  на финансите днес е получено съобщение по този въпрос от съда, потвърди ведомството на Гълъб Донев.

В определения от съда едноседмичен срок ще бъдат предприети необходимите процесуални действия за защита на държавния интерес, посочват от министерството. От съобщението се разбира, че Донев смята да претендира за акциите на държавата като страна по делото. В противен случай бизнесменът Георги Гергов ще получи 79% от Панаира.

На 29 юли ВКС определи, че досегашното дело, с което държавата иска да защити правата си върху 29% от акциите в Пловдивския панаир е било заведено неправилно от министъра на икономиката, а е трябвало да се води от министъра на финансите през 2023 г. 

Ако бизнесменът Георги Гергов придобие 79% от акциите на някога държавното дружество, той ще  контролира над две-трети от дружеството. Това означава да взима самостоятелно решения, включително и за закриване на дружеството и  използване на земята за жилищно строителство.

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