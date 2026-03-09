Медия без
В Сметната палата бройки има, кадри няма

Върховният одитор обявил конкурси за над 200 вакантни места

Днес, 14:05
Темата за разрастването на администрацията и съкращенията пак е актуална. Шефът на Сметната палата Димитър Главчев твърди, че е поел курс към оптимизация.
Огромен брой работни места в Сметната палата стоят незаети. Това става ясно от прессъобщение на върховния одитен орган. Не се разбира обаче защо палатата работи в такъв сериозен "недокомплект". 

В прессъобщението се посочва, че в периода от 1 януари 2025 г. до 5 март 2026 г. одитната институция е обявила 25 конкурса за 187 свободни щатни бройки, назначени са 31 служители. Има и други седем процедури - обявени и в процес на провеждане, за 53 вакантни места, 

Усилията са насочени към "укрепване на одиторския капацитет с акцент върху привличането на млади специалисти", казват от институцията.

Наред с конкурсите за попълване на незаети бройки Сметната палата получи нов персонал - от Комисията за противодействие на корупцията (КПК). Комисията бе закрита през февруари и част от дейността бе  прехвърлена към одитния орган заедно с кадрите.

Председателят на Сметната палата Димитър Главчев е решил да "оптимизира" администрацията от бившата КПК чрез съкращаване на 14 от 79-те щатни длъжности. Отпадат позициите на председател и двама зам.-председатели, както и 11 позиции в КПК, които, освен че са сходни със съществуващи длъжности в СП, са стояли незаети.  

От палатата припомнят, през 2025 г.  администрацията е била намалена с цел "по-ефективно управление на публичните средства". 


 

 

