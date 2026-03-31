Щонова: Намаляване на ДДС и тавани не влияят на цените

Бизнесът трябва да се адаптира към ценовите шокове, смята министърът на икономиката

Днес, 10:03
 Не подценяваме ефекта от поскъпването на горивата върху хората и отделни сектори на икономиката, но не трябва и да хвърляме всички възможни действия още в самото начало", заяви министърът на икономиката Ирина Щонова.
 Не подценяваме ефекта от поскъпването на горивата върху хората и отделни сектори на икономиката, но не трябва и да хвърляме всички възможни действия още в самото начало", заяви министърът на икономиката Ирина Щонова.

Служебното правителство няма да предложи намаление на ДДС и акцизи, нито ценови тавани за овладяване на ръста на цените на горивата, защото практиката показва, че тези мерки не вършат работа.

Това заяви пред Нова тв министърът на икономиката Ирина Щонова.

"Практиката показва, че таваните водят до дефицити и удря най-уязвимите, които се опитваме да пазим. А намалението на ДДС на някои храни и услуги е доказано, че не работи, и трябва да се поучим от ковид кризата", каза Щонова. 

Според министъра на икономиката в момента все още не може да се говори за криза вследствие на войната в Близкия изток, а по-скоро за "сътресение и шок".

Тя коментира и недоволството на редица бизнеси, които смятат, че представените мерки на кабинета за справяне с растящите цени са недостатъчни. 

„Много е важен балансът при тези мерки. Ние започнахме да работим по темата още при първите сигнали на ескалацията, която учуди целия свят. Много е важно как ще преминем през този шок, защото не знаем какво ни очаква. Не подценяваме ефекта от поскъпването на горивата върху хората и върху отделни сектори на икономиката, но не трябва и да хвърляме всички възможни действия още в самото начало", коментира Щонова.

Икономическият министър донякъде споделя мнението на експертите, че бизнесът трябва да се пригоди да работи в новите реалности, включително и в кризисни условия. По повод поисканата по-голяма компенсация за тока от енергоемката индустрия, Щонова заяви: "През годините част от бизнеса не е предприемал достатъчно мерки за защита срещу ценови шокове, като например дългосрочно договаряне на енергийни цени или използване на финансови инструменти за застраховане на риска. Те не го правят, защото знаят, че държавата ще им помогне".

Ако нараснат много цените и ситуацията стане критична, все пак ще се мисли за допълнителни мерки, като намаляване на екокомпонентите в енергийните цени, като например електроенергията. За това обаче трябва разрешение от ЕК.

„Нашият фокус е върху директната защита на домакинствата. Трябва да са много целенасочени мерките, за да не подклаждаме инфлацията чрез прекомерни разходи", допълни министър Щонова.

При необходимост обаче служебният кабинет ще активира допълнителни помощи освен вече обявените 20 евро месечно за зареждане на гориво, като "подходът ще остане поетапен и внимателно преценен".

