През февруари цените са се вдигнали с 0.3%

Храната и услугите поскъпват, мебели, дрехи, обувки свалят процента на инфлацията

Днес, 13:45

През февруари покачването на цените спрямо януари е 0.3%, а годишната инфлация се забавя до 3.3 процента. Това показва експресната предварителна оценка на Националния статистически институт (НСИ). Данните сочат известно отслабване на ценовия натиск в сравнение с януари. 

НСИ публикува данни за т.нар. флаш инфлация - първа оценка за динамиката на цените, още преди излизането на детайлната статистика. Такава информация публикуват статистическите служби на всички държави от еврозоната.

По предварителни оценки през февруари най-осезаемо е увеличението на цените в групата "Информация и комуникация". Поскъпват също алкохол, цигари, ресторанти и хотели, храни и безалкохолните напитки. "В същото време се очаква спад на цените в групите дрехи и обувки, жилищно обзавеждане, стоки за бита, което частично компенсира натиска от поскъпването в сектора на услугите и храните", обясняват от НСИ.

