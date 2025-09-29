Премиерът обеща до лятото да премахне водния режим в Плевен

Премиерът Росен Желязков взе участие днес в кризисния щаб за безводието в Плевен заедно с вицепремиера Атанас Зафиров и регионалния министър Иван Иванов.

Всички одобрени 50 млн. лева за Плевен от държавната инвестиционна програма за общините ще отидат за ВиК проекти. С тях ще бъде обновена 70% от ВиК мрежата на общината.

Това стана ясно след днешното заседание на кризисния щаб заради безводието в Плевен, заради което жителите на града вече втори месец излизат на протести.

„Целта е до следващото лято в Плевен да няма режим на водата“, заяви министър-председателят Росен Желязков, който също участва в заседанието на щаба. Желязков коментира още, че дори да се намерят нови водоизточници, те няма да решат проблема с безводието без сериозен ремонт на ВиК мрежата в Плевен, по която загубите на вода надхвърлят 70%.

"За целта до седмица-две трябва да мине промяна в Закона за държавния бюджет, с която ще се актуализират общинските проекти на Плевен и градът да си получи парите, които да инвестира във водопреносната мрежа на града", обяви след заседанието на щаба и министърът на регионалното развитие Иван Иванов. По думите на Иванов първоначално Плевен ще получи до 20 млн. лв. за ВиК ремонти.

От днешното заседание на кризисния щаб стана ясно, чи община Плевен е планирала едва 1 милион лева за подобряване на водоснабдяването в града от общи 50-те милиона лв. по различни одобрени вече проекти, с които е кандидатствала за финансиране от държавния бюджет по инвестиционната общинска програма.

В тази връзка Желязков бе категоричен, че програмата трябва да бъде преразгледана и цялата сума да се използвана за извършване на ВиК ремонти. „Ако общината няма политическия потенциал и волята да го направи, да каже. Ако не може, ще го направи ВиК. Ако и ВиК не може, ще търсим извънредни мерки, но няма как да оставим въпросът нерешен“, подчерта още премиерът. Той обяви, че правителството "ще действа решително и без отлагане“ и увери, че вече има създадена организация и набелязани мерки.

Министърът на регионалното развитие Иван Иванов посочи, че ще бъдат подменени близо 70% от водопреносната мрежа, като това ще позволи до Нова година дневният режим в Плевен да приключи. "В най-лошия случай е възможно да остане само нощният режим, ако количествата от водопровода Черни Осъм останат драстично ниски както са сега. Към днешна дата пристигат по 70 л в секунда, което е много ниско ниво", каза Иванов.

Премиерът Желязков разпореди на вицепремиера Атанас Зафиров, който е председател на Националния борд по водите, всяка седмица да отчита изпълнението на предприетите действия. Ще се следи приоритетно спазването на утвърдените срокове и ефективното усвояване на финансовите ресурси, осигурени за решаване на кризата.

Министър-председателят е възложил на „Напоителни системи“ анализ за алтернативни решения за снабдяване с вода на Плевен, които могат да бъдат включени в краткосрочните мерки.