Парламентът спешно забранява износа на дизел

Да се забрани временно износът на дизелово и авиационно гориво гласува днес на извънредно заседание бюджетната комисия в парламента. То бе свикано, след като председателят на бюджетната комисия Делян Добрев поиска 30 минутно прекъсване на заседанието в пленарна зала, за да се събере комисията.

Веднага след комисията решението, внесено от управляващата коалиция, бе включено за разглеждане и в пленарна зала.

"Това е превантивно действие срещу спекулативното повишение на цените на горивата. Искаме да предотвратим паника на пазара на горива", обяви Делян Добрев. И побърза да успокои, че има "предостатъчно количества горива за много месеци напред".

От опозицията му опонираха, че с това бързане именно управляващите създават паника.

От думите на Добрев се разбра, че има данни от Агенция "Митници" за драстично повишение на износа на дизелово гориво след обявяването на американските санкции върху активите на "Лукойл", под които попада и рафинерията в Бургас "Този износ всеки изминал ден расте, има заинтересовани лица, които се опитват да спекулират с това. Виждаме и какво се случва в Сърбия с цените на горивата, те вървят нагоре", каза Добрев.

Управляващите са преценили, че само за дизел и авиационно гориво може да се наложи временна забрана за износ, защото над 80% от потреблението на горива у нас е именно на дизелово гориво. "Производството на бензин е достатъчно голямо и не може да бъде изконсумирано от вътрешния пазар, затова износът му остава свободен, като по този начин няма да се затрудни работата на рафинерията "Лукойл Нефтохим", обясни Добрев.

Контролът върху забраната за износ на дизел и авиационно гориво ще се осъществява от Агенция "Митници" и НАП.

Предвиждат се няколко изключения, при които директорът на Агенция "Митници" може да разреши износ на двата вида горива. Те са във връзка с международни договори, хуманитарна помощ, предотвратяване на вреди за български икономически оператори, поддържане на непрекъснатост на производството и обоснована необходимост от обществен интерес. Забраната няма да важи и за доставки, свързани с отбранителните сили.

От опозицията останаха озадачени защо се налага да има толкова много изключения, някои от които звучат твърде общо.

В резултат на това бе гласуван текст, според който всяко разрешение за износ, което се дава по изключение, трябва да бъде докладвано от директора на митниците пред Народното събрание, а депутатите в 7-дневен срок трябва да отговорят дали имат възражение.

"Има ли становище на Министерски съвет за допустимостта на тази забрана?", попита Асен Василев от "Продължаваме промяната". Според него ЕК може да ни санкционира за забраната на вътрешнообщностни доставки, въпреки че са обосновани със защита на националната ни сигурност. "Половината резерв с горива е извън България, няма ли да получим ответни мерки и да не може да си приберем този резерв, ако се наложи?", попита още Василев.

Отговор на тези въпроси не последва.

Вместо това депутатът от ДПС-НН Йордан Цонев обясни: "В цяла Европа има паника след американските санкции върху "Лукойл" и "Роснефт". Няма нужда да се е случило нещо конкретно, за да вземем това решение. То е предизвикано от анализ на пазара. Счетохме за необходимо да отговорим бързо с тази превантивна мярка". "Пазарът се променя, следим какво става в Сърбия, Македония, наоколо. Става въпрос не само за хората, но и с националната сигурност. Не искаме да вървим след събитията", допълни той.

РЕАКЦИЯ

От Асоциацията на търговците и производителите на горива реагираха с изумление на мотивите за налагането на тази забрана. "Цените на горивата не се определят от една или друга рафинерия. Това е борсова стока. Дори да спрем износа на дизел, за да запазим повишение на цената му, не може да спрем ръста на международните цени", посочи пред Нова нюз Димитър Хаджидимитров, председател на асоциацията.

Според него това решение ще доведе единствено до затруднения за рафинерията "Лукойл Нефтохим", която била пълна с дизел и ще спре да работи, защото няма да има къде да го съхранява след забраната за износ.

"Управляващите се намесват в пазар, на който няма никакъв проблем - нито с количествата, нито с цените. Те самите пораждат паника", посочи икономистът Преслав Райков. "Лукойл Нефтохим" в момента има необходимост да работи максимално, а те се опитват да го ограничат. Това ще внесе паника и спекула повече, отколкото ако не се бяха намесвали", каза Райков.

“Извънредно бе прекъснато заседанието на парламента и се гласува решение за забрана износа на дизел и авиационно гориво от България. В последната седмица има рязък ръст на износа на горива в посока Сърбия. Преди 9 дни поискахме изслушване в парламента на министрите за ситуацията с горивата. Бе ни отказано, а управляващите уверяваха, че всичко е наред и има запаси за 90 дни. Всички знаем, че това са глупости, защото част от търговците на горива не участват в попълването на запасите.” Това заяви съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев в Народното събрание.