Най-лоши са пътищата в Монтана, а най-добри - в Пловдивско

Към края на 2025 г. от 877 км магистрали в добро състояние са само 49%, т.е. с под 10% повредена настилка. В лошо състояние, т.е. с над 30% повреди по настилката са 11% от магистралните участъци.

Въпреки значителните публични разходи за поддържане на пътищата в страната, през последните няколко години се наблюдава влошаване на качеството на пътните настилки. Докато преди 2023 г. делът на пътищата в добро състояние е около 40-41%, то през 2025 г. делът им намалява до 37%. На фона на направените над половин милиард евро разходи за поддръжка през този период, без да не взима предвид новото строителство, тези резултати са разочароващи.

Това показва проучване на Института за пазарна икономика (ИПИ) по данни, предоставени по Закона за достъп до обществена информация от АПИ за състоянието на пътната настилка към края на 2025 г., без състоянието на съпътстващата я инфраструктура като мантинели, знаци, осветление и др. подобни. Общинските пътища също са извън този преглед, тъй като не са отговорност на АПИ.

Данните показват, че дори магистралите и първокласните пътища, където се изливат най-много публични средства за поддръжка, са със сериозни дялове с тежки повреди. Очаквано, в Северна България лошото състояние на настилките вече е системен проблем.

Пътища в добро състояние, според АПИ, са тези, при които повредите по настилката са под 10%. Към края на 2025 г. от 877 км магистрали в добро състояние са само 49%. В средно състояние - с повреди от 10 до 30% - са 40% от магистралните участъци, а в лошо състояние - с повреди по настилката над 30% - са 11%. Предвид значително по-високите разрешени скорости на този тип пътища, това е сериозен повод за притеснение за безопасността на пътуващите по тях, коментират от ИПИ.

Качество на пътната настилка по области към 31.12.2025 г.

Областите със сравнително добро състояние на настилката на пътната мрежа са Благоевград, Пловдив и Пазарджик, където над 60% от пътищата са с под 10% повреди, следвани от Смолян, Търговище, Сливен, Варна, където над 50% от пътищата са с под 10% повреди. Това са, от една страна, регионите, през чиято територия минават големи участъци от магистралите, а от друга – такива, които през последните години успяват да привличат значителни средства от държавния бюджет и по европейски проекти за изграждане на нови пътища и ремонт и подобрения на съществуващи.

Има и региони, в които над 50% от пътищата са в лошо състояние – Монтана, Разград, Враца. Видимо по-високи са дяловете на зле поддържаните пътища в Северна България, където изграждането на нови пътища боксува, а фокусът върху поддръжката е по-малък. Впечатление прави, че и в София област делът на пътищата в лошо състояние - 35%, е по-висок от тези в добро състояние - 29%.

Качество на пътната настилка към 31.12.2025 г.

При първокласните пътища делът на добрите пътища - с под 10% повреди - намалява до 34% от общо 2888 км, а тези в лошо състояние нарастват до над 20%.

При второкласните пътища тези в добро състояние са повече километри – цели 43%, което най-вероятно отразява не толкова фокусирани инвестиции, колкото значително по-малко натоварване, особено от тежкотоварни автомобили.