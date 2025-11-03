Проектобюджетът за 2026 г. е с €3.649 млрд. дефицит и над €10 млрд. нов дълг

Министерството на финансите най-после публикува проектобюджета за 2026 г., който за първа година е в евро, тъй като страната ни сменя лева с единната европейска валута от 1 януари.

Бюджетният дефицит по Консолидираната фискална програма догодина е планиран за 3% от БВП. В абсолютни числа това означава недостиг от 3.649 млрд. евро или 7.723 млрд. лв.

В доклада към проектобюджета МФ отбелязва, че очакваният дефицит тази година ще е 3.387 млрд. евро, което се равнява на 6.624 млрд. лева, с около 200 млн. лева повече от заложения първоначално дефицит.

Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2026 г., е 10.440 млрд. евро, като в това число влиза и заем в размер до 3.261 млрд. евро за получаване на финансова подкрепа по линия на инструмента „Мерки за сигурността на Европа (SAFE) чрез укрепване на европейската отбранителна промишленост“.

За осигуряване на повече приходи в хазната в проектобюджета за 2026 г. са планирани следните мерки:

 Увеличение на данъчната ставка на данъка при източника, удържан при доходите от дивиденти и ликвидационни дялове от 5 на сто на 10 на сто;

 Разширяване на обхвата на стоките с висок фискален риск;

 Разширяване на системата за електронно проследяване на движението на транспортните средства, превозващи стоки с висок фискален риск;

 Въвеждане на задължение за електронно отчитане на приходите от продажби чрез използване в търговските обекти на одобрен от НАП софтуер за управление на продажбите;

 Продължаващо действие на въведения от 01.05.2025 г. нов акцизен календар за акцизните ставки на тютюна и 8 тютюневите изделия с цел поетапно увеличаване на акцизните ставки върху тютюна и тютюневите изделия;

 От 1 януари 2026 г. увеличение на променливата част на таксата от Закона за хазарта за лицензиите за организиране на хазартни игри от 20 на сто на 25 на сто.

Осигурителната политика за периода 2026-2028 г. предвижда:

 От 1 януари 2026 г. се увеличава осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване (ДОО) с 2 пр.п. и от 1 януари 2028 г. - с 1 пр.п.;

 Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица се увеличава от 1 януари 2026 г. на 620,20 евро;

 Максималният осигурителен доход за всички осигурени лица се увеличава от 1 януари 2026 г. на 2 352 евро, за 2027 г. на 2 505 евро и за 2028 г. на 2 659 евро.

Разходни политики

 Увеличение на размера на минималната работна заплата от 1 януари на 620,20 евро;

 Увеличение на размера на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст на 460,17 евро за целия период до 2028 г. включително;

 Увеличение на размера на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 8- годишна възраст от бащата (осиновителя) на 460,17 евро за целия период до 2028 г. включително;

 Повишава се размерът от 50 на сто на 75 на сто на паричното обезщетение при неизползване на отпуска за бременност и раждане, за неизползване на отпуска за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и при неизползване на отпуска при осиновяване на дете до 5-годишна възраст;

 Пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември на предходната година, се осъвременяват от 1 юли по т.нар. „швейцарско правило“;

 Увеличение на разходите за персонал в бюджетната сфера с 5%, а за определени сектори - съгласно действащата нормативна база и политики в секторите;

 Нарастване на средствата за делегираните дейности в образованието във връзка с продължаване и през 2026 г. на политиката за увеличение на заплатите на педагогическите специалисти за достигане на средна работна заплата не по-малко от 125 на сто от средната работна заплата за страната;

 Увеличени са средствата по бюджетите на общините за делегираните от държавата дейности в областта на културата, социалните услуги, здравеопазване и др.

Инвестиционна политика

Предвижда се продължаване на Инвестиционната програма за общински проекти, като общата максимална стойност на предвидените средства през 2026 г. по сключени споразумения за проекти е в размер до 920,3 млн. евро.

Предвижда се приоритизация на стратегически инвестиционни проекти с национално финансиране за периода 2026-2028 г., без да се посочва конкретна сума.

В резултат от всички тези мерки заложените приходи в КФП за догодина са в размер на 51.436 млрд. евро, което е с 14.5% повече от тазгодишните. От тях данъчните постъпления са за 41.810 млрд. евро при 34.8 млрд. евро очаквани за тази година.

Планираните разходи в КФП за догодина са в размер на 53.885 млрд. евро при 48 млрд. евро очаквани за тази година, т.е. увеличението им е с 14.5%.