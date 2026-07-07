КЗК разследва картел на храни за детски градини

Комисията за защита на конкуренцията разследва картел между две дружества, участвали в множество обществени поръчки за доставка на хранителни продукти за детски градини, училища, университети, социални патронажи, домове за възрастни и хора с увреждания, както и за общини.

Екипи на антимонополната комисия извършват днес проверки в офисите на дружествата „СТЕЛИТ 1“ и „КИЛТЕКС“ в София и Севлиево. Проверките се извършват след съдебни разрешения от Административен съд София-област и със съдействието на служители от отдел „Специализирани полицейски сили“ към МВР и полицията в Габрово.

Разследването е започнало по сигнали на възложители на обществените поръчки за възможно забранено споразумение между двете фирми за манипулиране на обществените поръчки. Сигналите са подадени от Техническия университет-София, община Трявна и детска градина „Калина“ в Трявна.

Тръжните манипулации са форма на картел, при който участници в обществени поръчки се координират с цел фиксиране на цени, качество или количество на доставките и услугите от обществено значение, за да възпрепятстват конкуренцията и да извлекат необосновано големи печалби от публичните и европейски средства, обясняват от КЗК. Подобно поведение води и до неправомерно разходване на огромен обществен ресурс във вреда на гражданите.

КЗК вече е направила предварително проучване и е, че двете фирми са участвали в над 300 обществени поръчки за доставка на хранителни продукти за детски градини, училища, университети, социални домове и др. за периода 2020-2025 г. За проучването е използвана новата аналитична платформа СИГМА.

"Предварителният анализ установи редица индикатори, които пораждат основателно съмнение за координация между двете фирми като: синхрон при подаването и декриптирането на офертите, идентични или близки ценови предложения, координирани откази от сключване на договори или непредставяне на изискуеми документи, както и използване на един и същ регистриран обект по Закона за храните. Събраните до момента данни от взаимно допълващи се индикатори са основание КЗК да образува производство и да извърши внезапните проверки на място", посочват от комисията.

При проверките в офисите служителите на КЗК разполагат с правомощия да получават достъп, да преглеждат и изземват документи и записи, независимо от носителя, на който се съхраняват. Използва се и специализирана техника за възстановяване, удостоверяване на автентичността и анализ на цифрова информация. Събраните при проверките доказателства ще бъдат приобщени към материалите по производството, след което комисията ще се произнесе в рамките на своите законови правомощия. Имуществената санкция при установен картел може да бъде до 10% от общия годишен оборот на фирмите-нарушители.