САЩ отрязаха Gunvor за сделката с “ЛУКойл”

Според американците компанията е “марионетка на Кремъл”

Днес, 07:00

САЩ отказаха да разрешат сделката за продажба а на чуждестранните активи на “ЛУКойл” на швейцарския петролен търговец Gunvor, съобщи Politico.

Министерството на финансите на САЩ нарече Gunvor „марионетка на Кремъл“ и посочи, че Вашингтон няма да одобри сделката.

„Президентът Тръмп ясно заяви, че войната трябва да приключи незабавно. Докато Путин продължава безсмислените си убийства, кремълската марионетка Gunvor никога няма да получи лиценз за печалба“, съобщи министерството.

Говорителят на Gunvor Сет Пиетрас нарече пред POLITICO обвинението „фундаментално погрешно“, но добави, че компанията оттегля предложението си за закупуване на чуждестранните активи на ЛУКойл”.

Преди няколко дни Bloomberg, позовавайки се на информирани източници, съобщи, че САЩ ще разследват Gunvor за връзки с Владимир Путин.

Миналата седмица “ЛУКойл”, след като администрацията на Доналд Тръмп й наложи санкции, заяви, че е приела предложение на Gunvor да купи международния ѝ бизнес. Сделката трябваше да бъде одобрена от Министерството на финансите на САЩ до 21 ноември, когато санкциите влизат в сила.

В Европа, активите на “ЛУКойл” включват две рафинерии в България и Румъния, 45% дял в холандско съоръжение за преработка на гориво и около 2000 бензиностанции.

Провалената сделка засягаше и активите на “ЛУКойл” в България, вкл. рафинерията в Бургас. LUKOIL International GmbH, регистрирано във Виена дъщерно дружество на руския петролен гигант, на свой ред е "майка" на фирмата "Литаско" (Litasco|), която у нас се явява собственик на  "Лукойл Нефтохим", на веригата бензиностанции и др. 

С изключителна бързина вчера Народното събрание отхвърли наложеното вето от президента Румен Радев върху законовите промени, с които управляващите поставиха бъдещата продажба на активи на руската компания "Лукойл" у нас в ръцете на ДАНС. Според поправките, направени от ГЕРБ-СДС, ДПС-Ново начало, БСП-ОЛ и ИТН в закона за насърчаване на инвестициите, подобна сделка може да се случи само след положително становище от агенцията и последващо решение на правителството. Президентът върна промените за ново обсъждане в парламента. В мотивите си Радев изтъкна, че не може Министерският съвет да се поставя в зависимост от ДАНС, тъй като това противоречи на Конституцията.


Gunvor е съоснована от шведския милиардер Торбьорн Торнквист и Генадий Тимченко, един от най-близките съюзници на Путин, през 2000 г. и някога е била най-големият износител на руски петрол в световен мащаб. През 2014 г., дни преди САЩ да наложат санкции на Тимченко заради анексирането на Крим, той продаде дела си от 43,6% от Gunvor на своя съдружник.

Оттогава компанията започна да се дистанцира от Русия. „Gunvor е и винаги е била открита и прозрачна относно собствеността и бизнеса си и повече от десетилетие активно се дистанцира от руската търговия, продавайки руските си активи и публично осъждайки войната в Украйна. Приветстваме възможността да се покаже, че това очевидно недоразумение ще бъде коригирано,” каза Пиетрас.

Разследване на “Новая газета Европа” от миналата седмица показа, че основният акционер в Gunvor Торбьорн Торнквист продължава да поддържа тесни лични връзки с Русия. Той е женен за руската гражданка Наталия Торнквист. Семейството притежава имение в ексклузивния комплекс „Парк Вил“ на "Рубльовка". Сред съседите им са генералът от армията и бивш командир на Обединената група руски сили в Украйна Сергей Суровикин, както и висши ръководители на петролни компании Анатолий Нуряев (“Сургутнефтегаз”) и Вячеслав Михаленко (“Газпром”).

Според изтекли данни за пътуванията му през руската граница, Торнквист постоянно пътувамежду Русия и Европа от началото на военната инвазия в Украйна.

Съпругата на Торнквист е президент на руската благотворителна фондация „Възраждане на природата“. В това си качество тя периодично се появява по руската телевизия, където е представена като член на обществения съвет на “Росприроднадзор.”

 

