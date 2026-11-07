БГНЕС Гълъб Донев настоява, че идеята за втория пенсионен стълб не е влязла в проекто бюджета, макар че никой не твърди обратното.

В късния съботен следобед финансовият министър Гълъб Донев на практика се отрече от снощното си признание в "Панорама", в което притиснат от съпредседателя на ДБ Божидар Божанов с копие на писмо, подписано от Донев до ЕК от 2 ноември, той призна, че е обсъждана идеята половината от пенсионните вноски от втория стълб да бъдат прехвърлени в НОИ. А от там държавата да покрие частично с милиард и половина евро дефицита. Документът, който показа Божанов, смути сериозно Донев, който предните дни заедно с други представители на ПБ, включително и премиера Радев отричаха това да е предлагано и го окачествиха като фейк нюз.

"В официалното ми предложение до Европейската комисия от 2 ноември 2026 г., публикувано на сайта на Комисията, няма предложение за пренасочване на средства от Втория пенсионен стълб към НОИ. Такова предложение не фигурира и в проекта на Закона за държавния бюджет за 2027 г., се казва в съобщение, разпространено от Министерство на финансите от името на вицепремиера Гълъб Донев в събота.

Донев настоява, че "именно тези документи имат значение за управлението на публичните финанси в условията на процедура по прекомерен дефицит, а не хартиен лист, поставен в папка в телевизионно студио."

"Всички публични документи показват пълно съответствие между проекта на бюджетен план, изпратен на 15 октомври на Европейската комисия, писмото от 2 ноември и проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2027 година, който вчера беше представен, изпратен на социалните партньори и публикуван на сайта на Министерството на финансите", пише вицепремиерът.

В съобщението Донев отново се връща към трите одитни доклада на Сметната палата, които бяха представени в началото на седмицата, но според правителството не предизвикаха голям обществен интерес, въпреки че "не анализират идеи и намерения, а констатират конкретни нарушения и действия, засягащи сериозно управлението и разходването на публичните средства от всички партии, които сами определиха политическата си конфигурация като „сглобка“.

Вицепремиерът повтаря обвинението си към предишните правителства, че "са скрили 1.5 млрд. лева от бюджетния дефицит, за да се изпълнят условията за въвеждане на еврото, подписването на договори за 18 млрд. лева за пътища при бюджет на Агенция „Пътна инфраструктура“ от 11 млрд. лева, както и прокарването на т.нар. „популярни“ бюджети с прекомерна разходна част са само част от примерите за безотговорното управление на публичните финанси в последните 6 години."

През визирания период Румен Радев като президент назначи 7 служебни правителства, като в две от тях Гълъб Донев беше премиер.



